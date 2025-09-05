投資產品去年交易額逾6萬億 創新高

結構性產品佔42%

調查顯示，按各類型的結構性產品計，去年股票掛鈎累計認購期權（accumulators）或累計認沽期權（decumulators），交易額按年升53%至9230億元。其他股票掛鈎產品同期的交易額，按年升34%至8060億元。

調查顯示，市場參與度於去年廣泛增長，從事投資產品銷售的公司數目按年升9%至414家新高，當中46%公司的銷售錄得1倍以上的按年增幅。大型公司數目升12%至101家。負責分銷投資產品的人員按年增4%至逾1.9萬名，完成至少一項交易的客戶按年增28%至逾120萬名，數目均創歷史新高。

投資者情緒較1年前高漲

調查亦提到，一些大型公司（期內總交易額分別達10億元或以上的持牌法團，以及300億元或以上的註冊機構）表示，市場對內地當局的政策措施持樂觀態度，預期主要央行實施貨幣寬鬆政策、全球股市表現強勁，以及對全球經濟前景的憂慮減輕等有利因素，刺激投資者對潛在回報較高的產品，如股票掛鈎結構性產品的需求。調查亦指出，受訪公司普遍觀察到，投資者情緒較一年前高漲，不同風險胃納的投資者對符合投資目標的產品需求殷切。

調查向1號牌（證券交易）或4號牌（就證券提供意見）受規管活動獲發牌或註冊的公司發問卷，當中包括2368家持牌法團及109家註冊機構。