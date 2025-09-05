明報新聞網
經濟

投資產品去年交易額逾6萬億 創新高

【明報專訊】證監會及金管局發表有關非交易所買賣投資產品分銷情况的年度聯合調查結果，去年持牌法團和註冊機構的非交易所買賣投資產品，總交易額按年飈四成至6.07萬億元的紀錄新高。去年結構性產品為受訪公司銷售最多的產品種類，金額近2.57萬億元、佔總交易額的42%（見圖），另集體投資計劃交易額達2.24萬億元、佔總交易額的37%。

結構性產品佔42%

調查顯示，按各類型的結構性產品計，去年股票掛鈎累計認購期權（accumulators）或累計認沽期權（decumulators），交易額按年升53%至9230億元。其他股票掛鈎產品同期的交易額，按年升34%至8060億元。

調查顯示，市場參與度於去年廣泛增長，從事投資產品銷售的公司數目按年升9%至414家新高，當中46%公司的銷售錄得1倍以上的按年增幅。大型公司數目升12%至101家。負責分銷投資產品的人員按年增4%至逾1.9萬名，完成至少一項交易的客戶按年增28%至逾120萬名，數目均創歷史新高。

投資者情緒較1年前高漲

調查亦提到，一些大型公司（期內總交易額分別達10億元或以上的持牌法團，以及300億元或以上的註冊機構）表示，市場對內地當局的政策措施持樂觀態度，預期主要央行實施貨幣寬鬆政策、全球股市表現強勁，以及對全球經濟前景的憂慮減輕等有利因素，刺激投資者對潛在回報較高的產品，如股票掛鈎結構性產品的需求。調查亦指出，受訪公司普遍觀察到，投資者情緒較一年前高漲，不同風險胃納的投資者對符合投資目標的產品需求殷切。

調查向1號牌（證券交易）或4號牌（就證券提供意見）受規管活動獲發牌或註冊的公司發問卷，當中包括2368家持牌法團及109家註冊機構。

相關字詞﹕交易額 投資產品 集體投資計劃 金管局 證監會 累計認沽期權 累計認購期權 結構性產品

