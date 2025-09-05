匯豐：港全年GDP增長或超早前預測

料美聯儲今明年減息3次

劉晶指出，香港經濟今年出現了正面變化，包括美國將進入減息周期，該行料9月起將會減息，今明兩年減息3次，而聯儲局明年將有人事變化，或帶動美國較快減息，對目前需要周期性支持的香港經濟會有幫助。

匯豐7月將內地今年經濟增長預測上調至4.9%，接近官方增長目標的5%，劉晶指雖然內地仍有中美貿易戰、國內消費不足等憂慮，但當局推出一系列改革着眼於結構轉型，支持服務性消費、改善社會保障，除降低周期性壓力，亦為未來經濟發展奠定基礎；而內地在美國經貿問題上有能力反制，中美關係會相對穩定。她又預期，內地政策利率，即7天期逆回購利率今年會再降0.2厘，不過人行會偏重使用數量型工具，例如二手市場購買國債注入流動性，以實行貨幣政策寬鬆。

劉晶指過去以國企和央企在國外以大型投資基建為主體，不過現時轉至小而美的民生項目，並更強調綠色、數碼化和高科技，與內地經濟轉型相輔相成。她又稱，民企投資在一帶一路佔比，由2013年的30%，現時增至60%以上並向七成邁進。

劉晶認為香港作為超級聯繫人，具備協助內地經濟轉型的重要功能，包括作為離岸人民幣中心，亦是區內綠色融資中心。另外，人民幣作為國際貨幣的功能漸漸完善，香港與內地在數字人民幣有不少合作，亦已實施穩定幣監管，兩者結合或為人民幣國際化帶來更大機遇和發展，擔當內地開放先行先試的角色。