明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯豐：港全年GDP增長或超早前預測

【明報專訊】近月香港零售額按年變幅企穩，昨日公布的香港PMI亦回升至50以上的擴張水平。匯豐大中華區首席經濟師劉晶表示，香港上半年金融行業表現理想，港股由DeepSeek推動科技股向上，不少新股等候上市，加上美國關稅生效前「搶出口」，零售等傳統行業受惠前兩項因素逐步企穩。她認為香港今年經濟按年增長，因應上半年增長達3%，全年很大機會高於該行早前預期的2%。

料美聯儲今明年減息3次

劉晶指出，香港經濟今年出現了正面變化，包括美國將進入減息周期，該行料9月起將會減息，今明兩年減息3次，而聯儲局明年將有人事變化，或帶動美國較快減息，對目前需要周期性支持的香港經濟會有幫助。

匯豐7月將內地今年經濟增長預測上調至4.9%，接近官方增長目標的5%，劉晶指雖然內地仍有中美貿易戰、國內消費不足等憂慮，但當局推出一系列改革着眼於結構轉型，支持服務性消費、改善社會保障，除降低周期性壓力，亦為未來經濟發展奠定基礎；而內地在美國經貿問題上有能力反制，中美關係會相對穩定。她又預期，內地政策利率，即7天期逆回購利率今年會再降0.2厘，不過人行會偏重使用數量型工具，例如二手市場購買國債注入流動性，以實行貨幣政策寬鬆。

劉晶指過去以國企和央企在國外以大型投資基建為主體，不過現時轉至小而美的民生項目，並更強調綠色、數碼化和高科技，與內地經濟轉型相輔相成。她又稱，民企投資在一帶一路佔比，由2013年的30%，現時增至60%以上並向七成邁進。

劉晶認為香港作為超級聯繫人，具備協助內地經濟轉型的重要功能，包括作為離岸人民幣中心，亦是區內綠色融資中心。另外，人民幣作為國際貨幣的功能漸漸完善，香港與內地在數字人民幣有不少合作，亦已實施穩定幣監管，兩者結合或為人民幣國際化帶來更大機遇和發展，擔當內地開放先行先試的角色。

上 / 下一篇新聞