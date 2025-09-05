明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新地兩地被政府收回獲42億補償 全年基礎溢利增0.5% 派息持平

【明報專訊】新鴻基地產（0016）公布6月底止全年度業績，股東基礎溢利則為218.55億元，按年微增0.53%，較市場預期的224.1億元為少；每股派末期息2.8元，按年持平。年內物業銷售溢利按年增長5.6%至82.9億元；當中在港合約銷售達423億元，創過去5年來最高水平，未入帳的香港合約銷售額約356億元，當中約301億元將於2025/26年度確認入帳。業績同時披露政府向集團收回兩幅土地獲補償合共42億元，當中12億元將於本財年入帳。

明報記者 陳偉燊

新地指政府向其收回位於洪水橋 /厦村新發展區 、面積約250萬方呎的土地，預期可收取政府的現金補償額約30億元，相關收益已在2024/25年度入帳。集團一批主要位於新田和北環線主線沿線的土地亦將被收回，面積約110萬方呎，涉及補償額約12億元、於本財年入帳。

港收租業務租金收入跌2%

今年4月，就毗鄰未來港鐵洪水橋站的一幅土地的換地安排達成補地價協議，總樓面面積約100萬方呎，將發展為住宅暨零售項目，集團佔該項目50%的權益。年結後，集團就重建長沙灣的貨倉為住宅項目亦完成補地價。該住宅項目的總樓面約46萬方呎，集團佔該項目50%權益。

未入帳內地合約銷售額81億人幣

在港收租業務方面，新地的物業投資組合的總租金收入按年跌2%至175.31億元。零售物業組合錄得約95%的出租率；寫字樓組合平均出租率約90%，續租租金下調。寫字樓IGC現正進行預租， 計劃於明年初開始交付租戶。

截至6月底，新地未入帳的內地合約銷售額達81億元人民幣，預計大部分將於2025/26財政年度確認入帳。內地總租金收入按年跌2%至57.13億元人民幣。集團淨債項與股東權益比率為15.1% ，利息覆蓋率達 6倍，手持現金169.19億元，按年增加4.3%。待售物業貨值跌破2000億元大關，只餘1974.52億元，按年減少7.77%。

集團主席郭炳聯表示，在未來10個月集團計劃在香港推售啟德天璽•天和天璽•海兩個項目第2期的現樓單位，其他預計推售主要住宅項目包括西沙灣發展項目第2A期及第2B期 、 鄰近港鐵荃灣西站項目，以及港鐵古洞站旁大型項目的第1期。集團冀能夠於合適時機把握機遇，為長遠發展作出投資。

相關字詞﹕郭炳聯 新鴻基地產

上 / 下一篇新聞

大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低
大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低
納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻
納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻
施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任
施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任
彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日
彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日
小紅書估值2418億 3個月漲近兩成
小紅書估值2418億 3個月漲近兩成
匯豐：港全年GDP增長或超早前預測
匯豐：港全年GDP增長或超早前預測
投資產品去年交易額逾6萬億 創新高
投資產品去年交易額逾6萬億 創新高
比亞迪據報下調今年銷售目標最多16%
比亞迪據報下調今年銷售目標最多16%
創新奇智冀海外業務佔5%至6%
創新奇智冀海外業務佔5%至6%
貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%
貿發局上調港今年出口增長預測到7%至9%
美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫
美企8月裁員8.6萬 升39% 「小非農」增5.4萬個遜預期 減息升溫
WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查
WSJ：聯儲理事庫克 遭司法部刑事調查
特朗普子投資 American Bitcoin首日曾升1.1倍
特朗普子投資 American Bitcoin首日曾升1.1倍
張兆聰：匯控成支撐港股希望
張兆聰：匯控成支撐港股希望
工銀亞洲港元定存3個月年利率2.45厘
工銀亞洲港元定存3個月年利率2.45厘
信銀國際人幣定存1個月年利率3.5厘
信銀國際人幣定存1個月年利率3.5厘
植耀輝：威勝哈電續持有
植耀輝：威勝哈電續持有
葉創成：新地盈利回復增長 續持有
葉創成：新地盈利回復增長 續持有
技術取勝：閱文或再考驗20天線
技術取勝：閱文或再考驗20天線
盧駿匡：順豐同城業績不俗 三大板塊增長動力強
盧駿匡：順豐同城業績不俗 三大板塊增長動力強
小米運YU7到港 畀分析師傳媒「齋坐」
小米運YU7到港 畀分析師傳媒「齋坐」
劉思明：港股高位整固格局愈發明顯
劉思明：港股高位整固格局愈發明顯
周顯：365天24小時交易 大勢所趨
周顯：365天24小時交易 大勢所趨
譚新強：在韓國看中國大閱兵
譚新強：在韓國看中國大閱兵
湯文亮：向日本投下原子彈 為政治任務
湯文亮：向日本投下原子彈 為政治任務
英樓價靠穩 後市料續展現韌性
英樓價靠穩 後市料續展現韌性
百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙
百億補價盤 潤發倉1期507伙申預售 山頂文輝道地王申預售 地價73億涉16伙
連續4月無私宅批預售 20多年首見
連續4月無私宅批預售 20多年首見
柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推
柏景峰一兩房佔八成 擬施政報告後推
滶晨開售百日沽578伙 套逾百億
滶晨開售百日沽578伙 套逾百億
天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%
天璽‧天4房3500萬沽 11個月炒貴12%