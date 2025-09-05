新地兩地被政府收回獲42億補償 全年基礎溢利增0.5% 派息持平

明報記者 陳偉燊

新地指政府向其收回位於洪水橋 /厦村新發展區 、面積約250萬方呎的土地，預期可收取政府的現金補償額約30億元，相關收益已在2024/25年度入帳。集團一批主要位於新田和北環線主線沿線的土地亦將被收回，面積約110萬方呎，涉及補償額約12億元、於本財年入帳。

港收租業務租金收入跌2%

今年4月，就毗鄰未來港鐵洪水橋站的一幅土地的換地安排達成補地價協議，總樓面面積約100萬方呎，將發展為住宅暨零售項目，集團佔該項目50%的權益。年結後，集團就重建長沙灣的貨倉為住宅項目亦完成補地價。該住宅項目的總樓面約46萬方呎，集團佔該項目50%權益。

未入帳內地合約銷售額81億人幣

在港收租業務方面，新地的物業投資組合的總租金收入按年跌2%至175.31億元。零售物業組合錄得約95%的出租率；寫字樓組合平均出租率約90%，續租租金下調。寫字樓IGC現正進行預租， 計劃於明年初開始交付租戶。

截至6月底，新地未入帳的內地合約銷售額達81億元人民幣，預計大部分將於2025/26財政年度確認入帳。內地總租金收入按年跌2%至57.13億元人民幣。集團淨債項與股東權益比率為15.1% ，利息覆蓋率達 6倍，手持現金169.19億元，按年增加4.3%。待售物業貨值跌破2000億元大關，只餘1974.52億元，按年減少7.77%。

集團主席郭炳聯表示，在未來10個月集團計劃在香港推售啟德天璽•天和天璽•海兩個項目第2期的現樓單位，其他預計推售主要住宅項目包括西沙灣發展項目第2A期及第2B期 、 鄰近港鐵荃灣西站項目，以及港鐵古洞站旁大型項目的第1期。集團冀能夠於合適時機把握機遇，為長遠發展作出投資。