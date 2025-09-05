彭博：中央擬為A股降溫 恒指挫284點 連跌三日

內地四大指數全跌 成交2.5萬億

據彭博社引述消息人士指出，8月初以來A股升浪，市值已增長1.2萬億美元。監管部門關注一旦出現大型逆轉將對散戶帶來重大損失，因此亦正研究不同選項，以限制市場投機交易，當中包括取消部分沽空限制及抑制投機交易等，並要求銀行嚴格查核以信貸資金入市行為，又要求券商不可過度宣傳開設股票新帳戶服務。針對社交媒體平台，監管機構要求不可過度助長炒股熱潮，避免標榜以牛市、融資餘額創新高，以及存款湧入股市等字眼。

受到相關消息影響，內地四大指數下跌約1至4%，上證指數最多跌2.12%，收市報3765點，跌1.25%。深成指收跌2.83%，收報12,118點，兩市成交合計增至2.54萬億元人民幣。恒指早段升過百點後亦轉跌，午後最多曾挫330點，全日跌284點或1.12%，收報25,058點，見一周最大跌幅，成交增至3022億元。國指跌1.25%，科指跌1.85%。北水淨流入進一步縮至7.06億元。

分析：放風降溫未嘗不是好事

早前累升不少的阿里巴巴（9988）跌3.2%，成交194億元，其他科技股個別發展，小米集團（1810）、快手（1024）跌逾2%，騰訊控股（0700）跌1%。百度（9888）升2.1%，為最強藍籌股；美團（3690）升0.9%。市傳內地科技企業仍傾向購買英偉達（Nvidia）晶片，中芯國際（0981）跌6.7%，成交107億元，華虹半導體（1347）跌5.4%。另有傳比亞迪（1211）內部下調銷售目標，股價跌3.2%。早前強勢的中升（0881）挫8.8%，是表現最差藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，昨日內地及本港股市下挫主要因為彭博社的報道，但他認為內地股市雖然近月累升不少，但尚未至全民皆股的程度，現在放風出降溫措施未嘗不是好事。他估計大市短期或續調整，但相信於24,800點有支持。