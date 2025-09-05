明報新聞網
經濟

施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任

【明報專訊】匯控（0005）香港業務出現高層人事變動，恒生銀行（0011）執行董事兼行政總裁施穎茵，將回到匯豐銀行出任香港區副主席，擔當匯控亞洲及中東地區聯席行政總裁的顧問工作，其空缺由現任匯豐香港區行政總裁林慧虹調任，林的原職位則會由匯豐香港區零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如兼任，上述任命將於10月生效，需獲監管機構批准。

匯豐表示，是次一系列高層人事任命，旨在進一步加强協作和把握香港市場的重要機遇，並推動以客戶為本，聚焦重點業務的可持續增長，以及保持營運靈活精簡的策略。

施穎茵2021年由匯豐香港區行政總裁轉任恒生行政總裁一職，任內本港商業地產貸款質素惡化，減值貸款率由2021年底的1.04%升至今年上半年底的6.69%。匯豐在公告稱，施穎茵領導恒生安然渡過相當具挑戰性階段，成功證明能夠讓業務達到可持續增長，品牌獲得社區的認同和支持，期內恒生銀行提升股東回報，並維持健康的資本水平。

施擔當匯控亞洲聯席CEO顧問工作

林慧虹是繼施穎茵後，連續第二位由匯豐香港區行政總裁轉任的恒生行政總裁，延續由匯豐高層調派的做法。恒生董事局主席鄭維新指出，林在多個亞洲主要市場推動業務增長與轉型方面擁有豐富經驗，加上在匯豐香港的卓越表現，使她成為帶領恒生銀行邁向新台階的理想人選，其任命將有助恒生發揮其最佳表現。

至於獲委任匯豐香港區行政總裁的伍楊玉如，於2020年加入匯豐前，為網上交易平台IG Group大中華區行政總裁，之前與合作伙伴共同創立了金融科技財富及資產管理公司亞盟金融。她曾在花旗任職19年，離職前任該行信用卡及私人貸款業務主管。

匯豐新聞稿指，伍楊玉如在金融業擁有超過 20 年經驗，透過以人為本的管理理念，成功為其效力的公司帶來業務增長、改善客戶滿意度、實現數碼轉型及有效地管理風險。在其領導下，零售和財富管理有顯著增長，並集中吸納新的國際客戶、推動財富業務銷售，以及提升數碼科技的應用，為該行增添發展動力。

相關字詞﹕伍楊玉如 林慧虹 施穎茵 恒生 匯豐

