施穎茵退任恒生CEO 匯豐林慧虹接任

匯豐表示，是次一系列高層人事任命，旨在進一步加强協作和把握香港市場的重要機遇，並推動以客戶為本，聚焦重點業務的可持續增長，以及保持營運靈活精簡的策略。

施穎茵2021年由匯豐香港區行政總裁轉任恒生行政總裁一職，任內本港商業地產貸款質素惡化，減值貸款率由2021年底的1.04%升至今年上半年底的6.69%。匯豐在公告稱，施穎茵領導恒生安然渡過相當具挑戰性階段，成功證明能夠讓業務達到可持續增長，品牌獲得社區的認同和支持，期內恒生銀行提升股東回報，並維持健康的資本水平。

施擔當匯控亞洲聯席CEO顧問工作

林慧虹是繼施穎茵後，連續第二位由匯豐香港區行政總裁轉任的恒生行政總裁，延續由匯豐高層調派的做法。恒生董事局主席鄭維新指出，林在多個亞洲主要市場推動業務增長與轉型方面擁有豐富經驗，加上在匯豐香港的卓越表現，使她成為帶領恒生銀行邁向新台階的理想人選，其任命將有助恒生發揮其最佳表現。

至於獲委任匯豐香港區行政總裁的伍楊玉如，於2020年加入匯豐前，為網上交易平台IG Group大中華區行政總裁，之前與合作伙伴共同創立了金融科技財富及資產管理公司亞盟金融。她曾在花旗任職19年，離職前任該行信用卡及私人貸款業務主管。

匯豐新聞稿指，伍楊玉如在金融業擁有超過 20 年經驗，透過以人為本的管理理念，成功為其效力的公司帶來業務增長、改善客戶滿意度、實現數碼轉型及有效地管理風險。在其領導下，零售和財富管理有顯著增長，並集中吸納新的國際客戶、推動財富業務銷售，以及提升數碼科技的應用，為該行增添發展動力。