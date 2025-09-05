明報新聞網
經濟

納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻

【明報專訊】納斯達克交易所美國時間本周三（3日）宣布，該所提議新一套於初始及持續上市優化標準，改革建議涵蓋首次公開招股（IPO）集資額、停牌及退市，以及公眾持股量。當中建議主要針對中國內地營運的新上市公司，其最低IPO集資額要求上調至2500萬美元（約1.95億港元）（見表）。納斯達克交易所表示，最新的上市改革建議，隨交易所積極主動檢視交易活動，特別於美國跨境交易並與潛在「唱高散貨」（pump-and-dump ）有關的新興趨勢。

最低集資額上調至2500萬美元

事實上，彭博曾於去年12月引述消息人士稱，作為調查香港公司赴納斯達克上市一部分，香港證券監管機構於去年11月，搜查一批金融公司及個人的辦公室，當中涵蓋香港證券商、美國承銷商及投資者。另港產中藥生科公司腦再生科技（美：RGC），於今年6月2日宣布1股拆38股後，至6月17日突然爆升2.8倍，年初以來更累升590倍，引起市場一陣熱烈討論。腦再生以草本配方開發和商業化，醫治專注力不足及過度活躍症及自閉症譜系障礙，公司2024年為零收入。

現時港交所（0388）《上市規則》規定，新上市公司公眾持股市值不得低於1.25億元，亦為上市最低集資額，納斯達克交易所最新建議的2500萬美元相對更高。德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，即使美國上調最低集資額準則，但據他所知，現時赴美上市中概股通常集資額較少，不符合港交所主板上市要求，或需於GEM上市。另他提到，內地公司向中證監申請境外上市備案，其進度通常視乎行業而定，如部分人工智能（AI）及涉及數據的公司，通常牽涉需與多個部門交涉及需時較久。另他提到，內企取得赴港上市的備案最快需時4個月，長則需至9個月。

相關字詞﹕操縱股價 美國上市 公眾持股量 停牌 集資額 新股 納斯達克交易所 唱高散貨

