納斯達克改革建議：調高中概股IPO門檻

最低集資額上調至2500萬美元

事實上，彭博曾於去年12月引述消息人士稱，作為調查香港公司赴納斯達克上市一部分，香港證券監管機構於去年11月，搜查一批金融公司及個人的辦公室，當中涵蓋香港證券商、美國承銷商及投資者。另港產中藥生科公司腦再生科技（美：RGC），於今年6月2日宣布1股拆38股後，至6月17日突然爆升2.8倍，年初以來更累升590倍，引起市場一陣熱烈討論。腦再生以草本配方開發和商業化，醫治專注力不足及過度活躍症及自閉症譜系障礙，公司2024年為零收入。

現時港交所（0388）《上市規則》規定，新上市公司公眾持股市值不得低於1.25億元，亦為上市最低集資額，納斯達克交易所最新建議的2500萬美元相對更高。德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，即使美國上調最低集資額準則，但據他所知，現時赴美上市中概股通常集資額較少，不符合港交所主板上市要求，或需於GEM上市。另他提到，內地公司向中證監申請境外上市備案，其進度通常視乎行業而定，如部分人工智能（AI）及涉及數據的公司，通常牽涉需與多個部門交涉及需時較久。另他提到，內企取得赴港上市的備案最快需時4個月，長則需至9個月。