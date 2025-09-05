明報新聞網
經濟

大行科工孖展認購6400倍 膺超購王 富途料挑戰萬倍 新機制下中籤率低處未算低

【明報專訊】港股IPO熱潮愈趨高漲，或有首隻萬倍新股「超購王」誕生。昨日中午截飛的摺疊單車商大行科工（2543）申購熱潮空前，綜合市場統計，各大券商共借出孖展資金2533.04億元，以該股公開發售募資3920.4萬元計，孖展超購6460倍。最大散戶行富途向客戶提供的信息更預計申購倍數將達到約1.08萬倍，大幅超越2018年上市、已居於「超購王」寶座7年半之久的毛記葵涌（1716）。毛記葵涌當年錄6288倍超購，一手中籤率低至0.8%（見表1），近日新機制下的中籤率更是低處未算低。

明報記者 邱潤青、江陵凱

港股IPO改革方案生效剛滿月，已正式上市的5隻新股，連同將於本月9日首掛的大行科工，當中兩隻新股選擇採用機制A發行、4隻新股選擇以機制B發行（見表2）。機制B新股不設回撥以致散戶獲分貨難度大增，一手中籤率普遍低至1%或以下，雙登（6960）低至0.06%，其中銀諾醫藥（2591）及雙登股份即使申購「頂頭槌飛」，仍無法穩獲一手。而3隻採機制B新股上市後表現亦亮眼，銀諾及佳鑫國際資源（3858）上市後股價更倍升，而兩隻以機制A發行的新股雖然成功認購概率較高，但截至昨日股價均已破底。

業界：新股改制後 賺錢幸運兒屬極少數

香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，大行科工集資額最多近4億元，公開發售股份佔總IPO股份的10%、即約4000萬元，認為公開發售超購倍數「一定踢得好高」。新股定價改制後，雖然選擇不設回撥的新股表現亮麗，但僅有極少數「幸運兒」賺錢，陳志華指出，最初總會反對改制，原因為新制「根本」會令散戶利益受損。另他表示機構投資者即使獲分貨的比例較高，但投資涉及風險，若新股股價潛水，機構投資者亦會蒙受損失。

丁香園籌港上市 投資者包括雷軍騰訊等

此外，據內媒報道，內地互聯網醫療內容機構丁香園正籌備赴港上市，最快今年內遞交招股書，丁香園未予置評。丁香園為連接內地醫生、患者、醫院及生物醫藥企業等的綜合性平台。據官網資料，目前其平台已擁有900萬名註冊專業用戶，包含405萬名註冊醫師用戶，佔全國執業醫師總數的92%。公開資料顯示，丁香園母企觀瀾網絡（杭州）共獲得五輪融資，累計融資6.87億美元（約53.6億港元），由DCM中國、小米（1810）創辦人雷軍旗下順為資本、騰訊控股（0700）、摯信資本、高瓴等知名機構參投。其中DCM中國及騰訊兩次參投。而早在2018年完成D輪融資時，丁香園就已憑藉10億美元（約78億港元）估值躋身互聯網醫療領域獨角獸名單。

另中國醫藥健康用品批發商及數字醫療綜合服務提供商健康160昨晚上載通過上市聆訊初步招股文件。

相關字詞﹕互聯網醫療 丁香園 機制B 毛記葵涌 大行科工 新股上市 超購王

