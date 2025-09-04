新興市場債券基金6厘息可吼

料港元定存利率續降

邵志銘首先指出，即使目前港元定存利率普遍只有2厘多，但由於現時本港通脹僅1厘多，故此扣除通脹後仍有正回報，對於保守投資者來說仍屬可取。

瑞士隆奧預測，明年底前美國聯儲局將減息1.5厘，本港亦會跟隨減息，邵志銘估計，屆時港元定存利率難免進一步下降。因應上述預測，他目前建議客戶買入投資評級為A級、存續期3至5年的美元企業債券，利率現介乎4.4厘至4.7厘，可望在減息周期中鎖定高息（lock in the yield）。

藉基金分散投資風險

假如投資者能承受較高風險，邵志銘建議，可以買入新興市場債券基金，其息率可望達6厘。他強調，建議買入的是新興市場債券基金，而非個別新興市場債券，原因是前者可以分散風險：「新興市場債券息率普遍近6厘，由於回報較高，風險當然也較高，故此我不建議一般投資者買入單一新興市場債券；作為比較，新興市場債券基金往往投資於近300隻新興市場債券，可以藉分散投資來對冲風險，較適合一般投資者。」

