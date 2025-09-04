明報新聞網
新興市場債券基金6厘息可吼

【明報專訊】5月初資金曾大舉流入本港，帶動銀行體系總結餘急增，導致香港銀行同業拆息（HIBOR）顯著回落，引發港元定存利率急跌。即使6月下旬以來，隨着資金流走，銀行體系總結餘急回，令HIBOR明顯回升，惟港元定存利率現時普遍只回升至2厘多，與4月底的3厘多比較，仍相差近1厘，記者在是次訪問請教瑞士隆奧全權委託投資組合管理亞洲主管邵志銘如何應對。

料港元定存利率續降

邵志銘首先指出，即使目前港元定存利率普遍只有2厘多，但由於現時本港通脹僅1厘多，故此扣除通脹後仍有正回報，對於保守投資者來說仍屬可取。

瑞士隆奧預測，明年底前美國聯儲局將減息1.5厘，本港亦會跟隨減息，邵志銘估計，屆時港元定存利率難免進一步下降。因應上述預測，他目前建議客戶買入投資評級為A級、存續期3至5年的美元企業債券，利率現介乎4.4厘至4.7厘，可望在減息周期中鎖定高息（lock in the yield）。

藉基金分散投資風險

假如投資者能承受較高風險，邵志銘建議，可以買入新興市場債券基金，其息率可望達6厘。他強調，建議買入的是新興市場債券基金，而非個別新興市場債券，原因是前者可以分散風險：「新興市場債券息率普遍近6厘，由於回報較高，風險當然也較高，故此我不建議一般投資者買入單一新興市場債券；作為比較，新興市場債券基金往往投資於近300隻新興市場債券，可以藉分散投資來對冲風險，較適合一般投資者。」

