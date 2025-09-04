啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖

【明報專訊】再有學校大手租用巨舖，英國國際學校啟歷學校（Kellett School）昨與太盟投資集團（PAG）及豐樹集團（Mapletree）簽訂租務協議，承租兩者合資持有的九龍灣啟祥道甲廈太豐匯（即前身為高銀金融國際中心）兩層基座商舖，以擴展現有九龍灣校舍，涉逾4.5萬方呎，是今年本港第三大商舖租務成交。市場傳出，啟歷學校以月租逾80萬元承租，呎租約18元。