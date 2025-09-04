啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖

【明報專訊】再有學校大手租用巨舖，英國國際學校啟歷學校（Kellett School）昨與太盟投資集團（PAG）及豐樹集團（Mapletree）簽訂租務協議，承租兩者合資持有的九龍灣啟祥道甲廈太豐匯（即前身為高銀金融國際中心）兩層基座商舖，以擴展現有九龍灣校舍，涉逾4.5萬方呎，是今年本港第三大商舖租務成交。市場傳出，啟歷學校以月租逾80萬元承租，呎租約18元。
以行人天橋連接現有九龍灣校舍
據悉，啓歷學校承租1樓及2樓全層，涉及樓面約45,272方呎，預計於明年8月投入運作（有待教育局批准），將打造成全新專屬的第六學級中心（Sixth Form Centre），配備12間課室，可容納240名學生，並將透過行人天橋連接現有九龍灣校舍。仲量聯行研究部資料顯示，若以樓面面積計算，是次交易為香港今年第三大商舖租務成交。翻查資料，今年最大宗的租賃成交是國際學校Stamford American School ，租用大角嘴海輝道10號瓏璽基座商場逾9.5萬方呎樓面，據悉月租逾300萬元，呎租32元。另威雅學校（Wycombe Abbey）則承租九龍城御．豪門逾4.8萬方呎基座商舖，月租約165萬元，呎租約34元。