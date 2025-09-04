鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店‧荃灣

代理指適合改裝成學生宿舍

戴德梁行稱，項目3樓至22樓為酒店房間，每層平均8間房，房間平均面積300方呎，適合改裝成學生宿舍或勞工宿舍，全幢可擴至480宿位。

翻查資料，上述工廈前身為萬通大廈，鄧氏家族2011年3月1.6億購入，經過活化後成為酒店，今年初曾以5.3億元放售，即現時叫價較今年初低8000萬元或15%。另有投資者放售旺角全幢舊樓，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，公司獲獨家代理推售西洋菜北街324號林珊閣全幢，總建築面積約8484方呎，意向價約7500萬元，折合呎價約8840元，將以現狀、部分交吉及部分連租約形式出售。

另高力獲委託出售長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈13樓全層和天台，面積約8854方呎，連8000呎天台，已補永久豁免書作辦公室，將以現狀出售，並可以公司股份轉讓，意向價6000萬元，呎價6777元。據悉，物業現由一間國際共享空間集團營運，業主2022年曾放售，當時叫價8400萬元，現時叫價較3年前低2400萬元或約29%。