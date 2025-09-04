明報新聞網
經濟

香港地產

師奶兵團600萬沽美孚兩房 3個月炒貴13%

【明報專訊】早前樓價大幅落後的市區老牌屋苑荔枝角美孚新邨，近日新錄短炒獲利個案，屋苑第6期恒柏街15號高中層B室，實用580方呎兩房戶，最新以600萬元易手、實呎1.03萬元；上述單位原業主為美孚新邨「師奶兵團」炒家陳元新等持有，今年5月底以530萬元購入，持貨約3個月，帳面獲利70萬元或13%。

天璽‧天「兩房半」10個月炒貴17%

此外，新地（0016）部署推售啟德天璽‧天2期之際，已屬現樓的天璽‧天再錄短炒獲利個案。中原區域營業經理楊詠滔表示，天璽‧天3座低層A1室，實用559方呎，兩房加儲物房間隔（俗稱「兩房半」），外望啟德車站廣場及內園泳池景，最新以1566萬元易手、實呎2.8萬元，新買家為用家。

原業主去年底以約1341.06萬元一手買入，持貨約10個月，帳面獲利逾224萬元或17%。

另外，代理消息指，沙田第一城45座中層E室，實用284方呎兩房戶，以428萬元易手、實呎1.5萬元。單位對上一層E室，今年2月曾以388萬元易手，意味同類單位成交價，逾半年來上升40萬元或一成；原業主2014年以328萬元購入，持貨約11年，帳面獲利100萬元或30%。

港島方面，中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園P座中低層3室，實用461方呎兩房戶，議價後減11萬元或約2%，以589萬元易手、實呎1.27萬元，新買家為投資客，如按市值租金約1.7萬至2萬元計，新業主料享約3.5厘至4厘租金回報。原業主2004年209萬元購入，持貨約21年，帳面賺380萬元或1.8倍。

松苑4房雙套海景戶連車位12.5萬租出

租務市場方面，樓齡約43年的淺水灣老牌豪宅松苑，新錄大額租賃成交。美聯助理區域經理楊家俊表示，松苑極高層B室，實用約1917方呎4房雙套戶，獲家庭客以12.5萬元承租、實用呎租逾65元（連雙車位），為近日區內分層豪宅大額租務成交之一。業主早於1993年以925萬元購入，租金回報率達16厘。

中原高級分區營業經理吳家威表示，東涌海堤灣畔第2座高層C室，實用面積523方呎兩房戶，以1.75萬元租出、實用呎租逾33元，新租客為內地人士；業主2003年148萬元一手購入，租金回報約14厘。

相關字詞﹕短炒獲利 海堤灣畔 松苑 康怡花園 沙田第一城 天璽‧天 美孚新邨 「師奶兵團」

