5盤共推售373伙 料為今年推售最多單位周六

翻查資料，今年市場對上一次有300餘伙一手單位開售的周六，為4月26日；當日新地（0016）首輪開售西貢西沙SIERRA SEA共329伙（318伙屬價單銷售），連同何文田瑜一‧天海、屯門青山公路飛揚等，3個主要新盤當日合共開賣366伙。

柏蔚森周六起推101伙招標

柏蔚森昨首度開放現樓示範單位，新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，柏蔚森已屆入伙期，集團接獲不少查詢，為回應市場需求，旗下柏蔚森II上載銷售安排，於周六起以招標形式發售101伙，包括83個兩房戶、9個兩房一套及9個兩房連書房戶，以中高層單位為主，部分單位享有維港海景，將參考項目過往海景單位成交價，個別單位成交呎價達2.55萬元。柏蔚森系列上月售出52伙，套現逾4億元，項目累沽663伙，佔全盤總數1305伙的51％，套現逾46億元。發展商稱，本地人與非港人買家各佔一半。

此外，信置（0083）牽頭的港鐵錦上路站柏瓏，昨再沽出兩伙3房戶、套現逾2300萬元，其中9座19樓A2室，實用762方呎3房1套戶，成交價1157.04萬元、實呎1.51萬元。項目自今年6月現樓形式推售以來累沽208伙、套現逾19億元。