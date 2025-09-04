土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%

明報記者 歐陽慧恩

壹沐開價除高於南首的首批均呎17,388元外，若與2023年5月開價、當時以3個月短期樓花形式開售的明雋首批均呎18,562元比較，壹沐略低約3%。此外，鄰近項目、同區樓齡約5年的瑧尚，以及樓齡約8年的津匯，現時二手均呎分別為16,395元及15,267元，換言之，壹沐首批折實均呎較同區二手呎價高約一成。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民認為，是次訂價較同區新盤低約6%，希望低價能引起市場關注，其後將有上調空間，設於尖沙嘴美麗華廣場內的示範單位，將於本周開放予公眾參觀，並隨即開始進行收票。

1房折實456萬起 擬施政報告前後賣

壹沐首批單位佔1期單位總數401伙約20%，全數位於1座，包括25伙1房、50伙2房及6伙3房戶，價單訂價由507萬元至989.1萬元，實呎18,037元至22,723元，以最高樓價折扣10%計，折實價由456.3萬元至890.19萬元，折實呎價由16,233元至20,451元，當中有24伙折實價低於500萬元，全屬1房單位，整批價單市值約5.4億元；入場單位為1座5樓L室，實用272方呎，1房單位，折實呎價16776元。

465呎3房折實755萬入場

至於2房戶入場單位為1座5樓D室，實用349方呎，訂價632萬元，折實568.8萬元，折實呎價16,298元；3房入場戶為1座5樓A室，實用465方呎，訂價838.7萬元，折實後754.83萬元，呎價16,233元。

從項目示範單位所見，3房戶採開放式廚房設計，睡房設於客飯廳兩旁，以減省走廊位，為近年同區新盤較少提供細面積入場版3房戶。同場亦有展出項目1房及2房交樓標準示範單位。

值得一提的是，壹沐屬市區重建項目。翻查資料，恒地2023年6月透過強拍，統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，當時成交價為10.71億元，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。恒地執行董事黃浩明當時曾表示，該地盤將與其他多個地盤合併發展，整個項目收購時間長達7年。另據恒地年報顯示，項目併購共涉41.58億元。