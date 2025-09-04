明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%

【明報專訊】市場對美國本月減息預期持續升溫，多個新盤趁機連環開價，樓花期約20個月的恒地（0012）土瓜灣壹沐，屬舊契項目，近日突擊推售，昨向傳媒開放示範單位後，隨即上載樓書及開價，首批價單涉81伙，折實均呎17,988元，1房單位折實價456.3萬元入場，折實均呎較同系2月份推出的九龍城南首（當時樓花期約10個月）高約3.5%。發展商稱，項目加推將有機會加價，並將於本月中新一份《施政報告》公布前後開售。

明報記者 歐陽慧恩

壹沐開價除高於南首的首批均呎17,388元外，若與2023年5月開價、當時以3個月短期樓花形式開售的明雋首批均呎18,562元比較，壹沐略低約3%。此外，鄰近項目、同區樓齡約5年的瑧尚，以及樓齡約8年的津匯，現時二手均呎分別為16,395元及15,267元，換言之，壹沐首批折實均呎較同區二手呎價高約一成。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民認為，是次訂價較同區新盤低約6%，希望低價能引起市場關注，其後將有上調空間，設於尖沙嘴美麗華廣場內的示範單位，將於本周開放予公眾參觀，並隨即開始進行收票。

1房折實456萬起 擬施政報告前後賣

壹沐首批單位佔1期單位總數401伙約20%，全數位於1座，包括25伙1房、50伙2房及6伙3房戶，價單訂價由507萬元至989.1萬元，實呎18,037元至22,723元，以最高樓價折扣10%計，折實價由456.3萬元至890.19萬元，折實呎價由16,233元至20,451元，當中有24伙折實價低於500萬元，全屬1房單位，整批價單市值約5.4億元；入場單位為1座5樓L室，實用272方呎，1房單位，折實呎價16776元。

465呎3房折實755萬入場

至於2房戶入場單位為1座5樓D室，實用349方呎，訂價632萬元，折實568.8萬元，折實呎價16,298元；3房入場戶為1座5樓A室，實用465方呎，訂價838.7萬元，折實後754.83萬元，呎價16,233元。

從項目示範單位所見，3房戶採開放式廚房設計，睡房設於客飯廳兩旁，以減省走廊位，為近年同區新盤較少提供細面積入場版3房戶。同場亦有展出項目1房及2房交樓標準示範單位。

值得一提的是，壹沐屬市區重建項目。翻查資料，恒地2023年6月透過強拍，統一土瓜灣落山道72至76號、及土瓜灣道72至76B號等一籃子業權，當時成交價為10.71億元，以重建後樓面約92,582方呎計，每呎樓面地價11,568元。恒地執行董事黃浩明當時曾表示，該地盤將與其他多個地盤合併發展，整個項目收購時間長達7年。另據恒地年報顯示，項目併購共涉41.58億元。

相關字詞﹕土瓜灣 恒地 上車盤 市區重建 示範單位 壹沐 一手新盤

上 / 下一篇新聞