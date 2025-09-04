報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年9月4日星期四
股市最前線
鄭志剛6月底辭周大福企業董事 不再任職家族旗艦 偕妻辭周大福教育董事
鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連
彭博：港交所證監至少兩員工 涉內幕交易受查
港上月PMI升至50.7 7個月來首擴張
內地8月服務業PMI升至53 15月最高
資金避險 A股港股續高位回吐 恒指連跌兩日失10天線 北水成交兩月低
港元隔夜拆息急跌至2.3厘水平
星展：恒指或短期整固 籲趁低吸
GUM：強積金8月人均賺逾4700元
余偉文：上半年可持續債發行額料升15%
奇瑞汽車據報爭本周通過上市聆訊
世界黃金協會擬推數碼黃金產品 紐約期金首升穿3600美元 與現貨金同創新高
美職位空缺跌至1年低 債息回落美股彈
美聯儲理事沃勒：本月應開始減息
張兆聰：石藥逆市破頂 走勢較可靠
星展港元定存6個月年利率2.2厘
中銀澳元定存1個月年利率3.5厘
技術取勝：中電61元有支持
徐子淇出山影雜誌封面 幫恒地賣廣告
劉思明：大市未見明確主題 留意具增長前景個股
周顯：印花稅還原 振興港股
湯文亮：港醫生醫德 引以為傲
土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%
5盤共推售373伙 料為今年推售最多單位周六
師奶兵團600萬沽美孚兩房 3個月炒貴13%
鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店‧荃灣
啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖
瑞士隆奧：美明年底前料減息1.5厘 利港寫字樓回穩
新興市場債券基金6厘息可吼
星展港元定存6個月年利率2.2厘
prev
next
【明報專訊】以優惠編號及新資金經星展網上開立6個月港元定存，可享2.2厘特惠年利率。（圖）
日報新聞-相關報道：
中銀澳元定存1個月年利率3.5厘
(2025-09-04)
上 / 下一篇新聞
鄭志剛6月底辭周大福企業董事 不再任職家族旗艦 偕妻辭周大福教育董事
鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連
彭博：港交所證監至少兩員工 涉內幕交易受查
港上月PMI升至50.7 7個月來首擴張
內地8月服務業PMI升至53 15月最高
資金避險 A股港股續高位回吐 恒指連跌兩日失10天線 北水成交兩月低
港元隔夜拆息急跌至2.3厘水平
星展：恒指或短期整固 籲趁低吸
GUM：強積金8月人均賺逾4700元
余偉文：上半年可持續債發行額料升15%
奇瑞汽車據報爭本周通過上市聆訊
世界黃金協會擬推數碼黃金產品 紐約期金首升穿3600美元 與現貨金同創新高
美職位空缺跌至1年低 債息回落美股彈
美聯儲理事沃勒：本月應開始減息
張兆聰：石藥逆市破頂 走勢較可靠
星展港元定存6個月年利率2.2厘
中銀澳元定存1個月年利率3.5厘
技術取勝：中電61元有支持
徐子淇出山影雜誌封面 幫恒地賣廣告
劉思明：大市未見明確主題 留意具增長前景個股
周顯：印花稅還原 振興港股
湯文亮：港醫生醫德 引以為傲
土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%
5盤共推售373伙 料為今年推售最多單位周六
師奶兵團600萬沽美孚兩房 3個月炒貴13%
鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店‧荃灣
啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖
瑞士隆奧：美明年底前料減息1.5厘 利港寫字樓回穩
新興市場債券基金6厘息可吼
鄭志剛6月底辭周大福企業董事 不再任職家族旗艦 偕妻辭周大福教育董事
鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連
彭博：港交所證監至少兩員工 涉內幕交易受查
港上月PMI升至50.7 7個月來首擴張
內地8月服務業PMI升至53 15月最高
資金避險 A股港股續高位回吐 恒指連跌兩日失10天線 北水成交兩月低
港元隔夜拆息急跌至2.3厘水平
星展：恒指或短期整固 籲趁低吸
GUM：強積金8月人均賺逾4700元
余偉文：上半年可持續債發行額料升15%
奇瑞汽車據報爭本周通過上市聆訊
世界黃金協會擬推數碼黃金產品 紐約期金首升穿3600美元 與現貨金同創新高
美職位空缺跌至1年低 債息回落美股彈
美聯儲理事沃勒：本月應開始減息
張兆聰：石藥逆市破頂 走勢較可靠
中銀澳元定存1個月年利率3.5厘
技術取勝：中電61元有支持
徐子淇出山影雜誌封面 幫恒地賣廣告
劉思明：大市未見明確主題 留意具增長前景個股
周顯：印花稅還原 振興港股
湯文亮：港醫生醫德 引以為傲
土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%
5盤共推售373伙 料為今年推售最多單位周六
師奶兵團600萬沽美孚兩房 3個月炒貴13%
鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店‧荃灣
啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖
瑞士隆奧：美明年底前料減息1.5厘 利港寫字樓回穩
新興市場債券基金6厘息可吼
prev
next