明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美職位空缺跌至1年低 債息回落美股彈

【明報專訊】美國總統特朗普聲稱，美股周二下跌，是因為投資者想要關稅。美股周二從長周末復市後，因美國法院上周五裁定特朗普政府大部分關稅違憲，市場恐政府要償還已徵收的稅款，令原已緊張的政府財政受壓，拖累美國周二股債下滑。美國30年期國債孳息率周三曾升穿5厘高位，是7月以來首次。不過在美國勞工統計局昨公布7月JOLTS職位空缺大減後，30年期國債孳息率由4.95厘左右，回落至4.905厘。7月JOLTS職位空缺由736萬個，降至718萬個，低於預期的740萬個，是去年9月以來最低，反映美國勞動力需求下降，預示減息的需求。

對於美國聯邦上訴法院上周五裁定特朗普政府大部分關稅措施違憲，特朗普警告，倘法院推翻他的關稅政策，將摧毀美國經濟，恐美國淪為「第三世界國家」，而商界因為關稅政策而對美國承諾的15萬億美元投資計劃亦將被取消。

路透：OPEC+擬10月續增產

債息回落之際，標普500指數及納指昨早段反彈。對於Google被美國司法部控告壟斷搜尋器市場，美國地方法官裁定其毋須拆售Chrome瀏覽器，推動其母企Alphabet（美：GOOG、GOOGL）早段股價急升逾8%創新高。法官亦允許Google繼續向蘋果付費，換取蘋果以Google作為預設搜尋引擎，令蘋果保住豐厚收入。蘋果（美：AAPL）股價早段升3%。梅西百貨（Macy's）（美：M）第二財季盈利勝預期，並上調全年盈利及銷售預測，股價早段升兩成。

另外，路透社引述消息人士稱，油組與盟友（OPEC+）的8個成員國，將在周日會議考慮進一步提高10月原油產量，以重奪市場份額。OPEC+自4月以來扭轉了減產策略，迄今已將每日產量配額提高約250萬桶，約佔全球需求2.4%。

倘OPEC+在10月繼續增產，意味其第二輪減產協議將開始降除，較原訂計劃提前超過1年。布蘭特期油及紐約期油價格昨午夜前跌逾2%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 JOLTS職位空缺 油價 增產 油組與盟友（OPEC+） 國際金融

上 / 下一篇新聞

鄭志剛6月底辭周大福企業董事 不再任職家族旗艦 偕妻辭周大福教育董事
鄭志剛6月底辭周大福企業董事 不再任職家族旗艦 偕妻辭周大福教育董事
鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連
鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連
彭博：港交所證監至少兩員工 涉內幕交易受查
彭博：港交所證監至少兩員工 涉內幕交易受查
港上月PMI升至50.7 7個月來首擴張
港上月PMI升至50.7 7個月來首擴張
內地8月服務業PMI升至53 15月最高
內地8月服務業PMI升至53 15月最高
資金避險 A股港股續高位回吐 恒指連跌兩日失10天線 北水成交兩月低
資金避險 A股港股續高位回吐 恒指連跌兩日失10天線 北水成交兩月低
港元隔夜拆息急跌至2.3厘水平
港元隔夜拆息急跌至2.3厘水平
星展：恒指或短期整固 籲趁低吸
星展：恒指或短期整固 籲趁低吸
GUM：強積金8月人均賺逾4700元
GUM：強積金8月人均賺逾4700元
余偉文：上半年可持續債發行額料升15%
余偉文：上半年可持續債發行額料升15%
奇瑞汽車據報爭本周通過上市聆訊
奇瑞汽車據報爭本周通過上市聆訊
世界黃金協會擬推數碼黃金產品 紐約期金首升穿3600美元 與現貨金同創新高
世界黃金協會擬推數碼黃金產品 紐約期金首升穿3600美元 與現貨金同創新高
美聯儲理事沃勒：本月應開始減息
美聯儲理事沃勒：本月應開始減息
張兆聰：石藥逆市破頂 走勢較可靠
張兆聰：石藥逆市破頂 走勢較可靠
星展港元定存6個月年利率2.2厘
星展港元定存6個月年利率2.2厘
中銀澳元定存1個月年利率3.5厘
中銀澳元定存1個月年利率3.5厘
技術取勝：中電61元有支持
技術取勝：中電61元有支持
徐子淇出山影雜誌封面 幫恒地賣廣告
徐子淇出山影雜誌封面 幫恒地賣廣告
劉思明：大市未見明確主題 留意具增長前景個股
劉思明：大市未見明確主題 留意具增長前景個股
周顯：印花稅還原 振興港股
周顯：印花稅還原 振興港股
湯文亮：港醫生醫德 引以為傲
湯文亮：港醫生醫德 引以為傲
土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%
土瓜灣壹沐折實均呎逼1.8萬 20個月樓花期 高半年前同系九龍城南首近4%
5盤共推售373伙 料為今年推售最多單位周六
5盤共推售373伙 料為今年推售最多單位周六
師奶兵團600萬沽美孚兩房 3個月炒貴13%
師奶兵團600萬沽美孚兩房 3個月炒貴13%
鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店‧荃灣
鄧成波家族4.5億放售旭逸酒店‧荃灣
啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖
啟歷學校擴校舍 租太豐匯4.5萬呎舖
瑞士隆奧：美明年底前料減息1.5厘 利港寫字樓回穩
瑞士隆奧：美明年底前料減息1.5厘 利港寫字樓回穩
新興市場債券基金6厘息可吼
新興市場債券基金6厘息可吼