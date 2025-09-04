美職位空缺跌至1年低 債息回落美股彈

對於美國聯邦上訴法院上周五裁定特朗普政府大部分關稅措施違憲，特朗普警告，倘法院推翻他的關稅政策，將摧毀美國經濟，恐美國淪為「第三世界國家」，而商界因為關稅政策而對美國承諾的15萬億美元投資計劃亦將被取消。

路透：OPEC+擬10月續增產

債息回落之際，標普500指數及納指昨早段反彈。對於Google被美國司法部控告壟斷搜尋器市場，美國地方法官裁定其毋須拆售Chrome瀏覽器，推動其母企Alphabet（美：GOOG、GOOGL）早段股價急升逾8%創新高。法官亦允許Google繼續向蘋果付費，換取蘋果以Google作為預設搜尋引擎，令蘋果保住豐厚收入。蘋果（美：AAPL）股價早段升3%。梅西百貨（Macy's）（美：M）第二財季盈利勝預期，並上調全年盈利及銷售預測，股價早段升兩成。

另外，路透社引述消息人士稱，油組與盟友（OPEC+）的8個成員國，將在周日會議考慮進一步提高10月原油產量，以重奪市場份額。OPEC+自4月以來扭轉了減產策略，迄今已將每日產量配額提高約250萬桶，約佔全球需求2.4%。

倘OPEC+在10月繼續增產，意味其第二輪減產協議將開始降除，較原訂計劃提前超過1年。布蘭特期油及紐約期油價格昨午夜前跌逾2%。

