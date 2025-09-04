明報新聞網
經濟
國際金融

世界黃金協會擬推數碼黃金產品 紐約期金首升穿3600美元 與現貨金同創新高

【明報專訊】投資者對美聯儲減息的信心增強，加上關稅政策及經濟前景的不確定性，提振了黃金的避險需求。在黃金需求增加之際，代表黃金開採商利益的世界黃金協會（World Gold Council, WGC）正尋求推出數碼黃金產品，為黃金交易、結算和抵押提供全新方式，可能為倫敦價值9000億美元的實體黃金市場帶來重大改變。現貨金昨高見每盎司3549美元，而紐約期金首次升穿每盎司3600美元關口，高見3621美元，兩者繼續刷新歷史高位。

雖然金價持續上漲，過去3年升值超過1倍，但對於多數投資者來說，黃金在資產負債表上仍是不會產生利息收入的靜態資產。WGC行政總裁泰特（David Tait）向《金融時報》表示，計劃明年首季在倫敦試行推名為「黃金權益池」（Pooled Gold Interests, PGI）的數碼黃金產品，允許銀行和投資者買賣存放在獨立帳戶的實體黃金的部分擁有權。這種數碼黃金產品，將首次讓黃金能夠「在黃金生態系中，以數碼方式流通」，除可作為抵押品使用，也可用來滿足追加保證金的要求，為投資者實現盈利。

可作抵押品 滿足追加保證金要求

WGC表示，正設法為黃金建立統一的數碼機制，讓黃金市場未來也能買賣其他市場常見的金融產品，從而擴大黃金的市場版圖，改變資產管理機構對黃金的看法。對於銀行業來說，這將會是賺錢的新途徑，因為它們可將資產負債表上的黃金，用作抵押品。

倫敦是目前全球最大的實體黃金交易中心，由匯豐、摩根大通等商業銀行的黃金持倉，以及英倫銀行的金庫儲備支持，其買賣以「場外交易」（OTC）形式進行，即雙方直接達成協議，毋須透過中央結算所。

提議倫敦場外交易增第3種類型

這些場外交易分為兩類——「指定黃金」交易（涉及特定金條）及「非指定黃金」交易（僅指定黃金數量，不指定特定金條）。WGC提議，為倫敦場外黃金交易增設第3種交易類型——PGI。

根據WGC和律師事務所Linklaters周三發布的白皮書，PGI架構建基於一群核心參與者，以信託結構共同持有一批黃金。今年1月，WGC已率先為精煉廠推出用於紀錄金條的區塊鏈數據庫。

將實體黃金資產數碼化並非新鮮事，一些加密貨幣公司也嘗試透過創造與黃金儲備價值掛鈎的數碼資產來實現這一目標，但只有少數機構能實現商業化。市面上較成功的兩款黃金掛鈎穩定幣──Tether Gold和 Pax Gold，分別管理約13億美元和10億美元的資產，與全球黃金ETFs持有的4000億美元資產相比微不足道。WGC希望藉由全新的黃金數碼產品，開創新的交易途徑。

不過一些市場人士認為，此舉可能會遇到阻力，因為黃金市場由規避風險的機構主導。黃金交易平台BullionVault研究主管Adrian Ash質疑，倫敦黃金市場會否採用這種新模式，因為黃金已是表現最佳的資產類別之一，市場毋須解決一個不存在的問題。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕新高 金價 數碼黃金 世界黃金協會 國際金融

