奇瑞汽車據報爭本周通過上市聆訊

紫金黃金國際擬上調集資額

金價近日屢創新高之際，IFR引述消息指出，由紫金礦業（2889）分拆的紫金黃金國際計劃將在港IPO的集資規模由20億美元（約156億港元）提高至最少30億美元（約234億港元）。早前IFR曾報道，紫金黃金國際計劃最早9月於港上市，集資約20億美元，聯席保薦人為摩根士丹利及中信証券。

鋰電池回收及再生利用解決方案提供商金晟新能源昨日第二度遞表，中金（3908）及招銀國際為聯席保薦人。公司早於去年12月首次遞表，惟相關招股書其後失效。根據弗若斯特沙利文報告，以2024年再生利用銷售收入計，公司是全球第二大的鋰電池回收及再生利用企業。今年上半年收入按年減5.8%至9.37億元人民幣，虧損1.44億元人民幣，按年擴大。另有A股上市的內地智能投影和激光電供應商極米科技（滬：688696）公布擬來港發行H股上市，正與相關機構商討中。

大行科工孖展超購4423倍

摺疊單車商大行科工（2543）今日中午截止招股。該股申購熱度火爆，綜合市場資料，截至昨晚8時，各大券商借出孖展資金1734.73億元，以該股公開發售募資3920.4萬元計，孖展超購4423倍。

