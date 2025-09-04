余偉文：上半年可持續債發行額料升15%

去年在港發行綠債6583億

值得留意是，去年全年計，在港發行的綠色和可持續債務總額（包括債券及貸款）已達844億美元（約6583億港元），按年升61%。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額達431億美元（約3362億港元），當中私營機構發行人約佔八成。

余偉文於金管局專欄《匯思》撰文指出，科技發展為可持續金融創造了更多可能性，例如代幣化技術有助債券市場，包括綠色和可持續債券，提高效率、降低成本、增加透明度及促進投資者參與。

氣候變化大變局下，余偉文指香港對此亦有切身體會。今年上半年一反常態的乾燥炎熱，降雨量累計僅為同期正常值的41%，7月以來則接連經歷十號風球和連場暴雨水浸、天文台破紀錄在8日內發出4次黑雨警告等，已影響市民生活及機構營運。此外，下周本港將迎來香港綠色周2025，余偉文稱屆時逾60家本地及國際公私營機構將舉辦超過40項活動。