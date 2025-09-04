GUM：強積金8月人均賺逾4700元

其中股票基金繼續成為推動整體回報的主力。受惠於A股交易熾熱，「大中華股票基金」升4.9%，為8月回報最佳基金類別。「亞洲股票基金」則回報最差，僅錄得0.7%升幅，主要由於近期印尼與泰國政治風險升溫，使亞洲地區股票風險溢價上升。

首8月人均賺3.14萬

另一強積金研究機構積金評級公布，所有基金表現指數8月上升1.56%，年初以來累升11.85%。以金額計，8月人均賺約4717元，今年累計投資收益達到約1550億元，為有紀錄以來最高。截至8月，強積金系統已有6個月錄得正回報，並創下自2017年以來最佳的首8個月回報表現。

積金評級續稱，日本股票基金在8月表現領先，但推動首8個月強積金表現的主要動力來自香港及中國股票基金，目前累升26.56%，為2017年以來最佳。