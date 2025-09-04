星展：恒指或短期整固 籲趁低吸

外國投資者投資港股方面，應毓華提到，過去數周有外資被動流入（passive inflow）港股的迹象，另上周開始觀察到非常少（very small amount）的主動流入情况。被問到現時外資買港股的水平，相對於2021年相比之下的情况時，應毓華回應指，手頭上沒有該方面數據，但她提到2021年為相對低息，外資投資港股的情况較為顯著。

A股追落後 北水南下放緩

另外，北水投資港股方面，應毓華稱近期北水南下有放緩的迹象，而上周四北水便錄得破紀錄單日淨流出。她亦提到近輪港股表現，較A股略遜色，因港股今年以來已跑贏A股太多，現為A股追落後（catch up）情况，若A股累積一定升幅令估值變貴、北水或重返港股。

應毓華續指，現時港股的估值相對於美股而言仍有吸引力，另據星展香港統計，現時首次公開招股（IPO）潛在籌劃及待上市的公司中，有36%為人工智能（AI）公司、21%屬醫療保健公司，她指出港股仍有許多低估值AI板塊公司、或為全球基金經理的投資機會。