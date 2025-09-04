明報新聞網
經濟

資金避險 A股港股續高位回吐 恒指連跌兩日失10天線 北水成交兩月低

【明報專訊】A股、港股看漲情緒稍為退潮，加上外圍政局不明朗，資金避險情緒高漲，金價再創新高，美匯重上98以上，人幣回軟，A股、港股相對高位續回吐。上證見一周最大跌幅，恒指亦連跌兩天，昨日一度跌超過200點，收跌153點，報25,343點，失守10天線，成交縮至不足2700億元，北水成交額更是近兩個月新低。

明報記者

美國聯邦上訴法院上周五裁定特朗普政府大部分關稅措施違憲、市場憂慮英國工黨政府加稅，法國執政黨面對信任投票亦見勢危。美國30年期國債孳息率周二復市後曾逼近5厘，英國30年債見27年高，資金避險情緒高漲，隔晚美股回吐，恒指昨高開164點後最多升293點，但午後一度跌219點，收市跌幅略為收窄。

上證指一度失守3800點

國指跌58點或0.64%，收報9050點，科指跌44點或0.78%，收報5683點，三大指數連跌兩天，恒指、科指更齊穿10天線。成交金額2676億元，較上日減少18%。A股兩融餘額周一創新高後稍回，上證指數跌幅較大，收跌近1.2%，連跌兩日兼一度失守3800點，兩市成交跌近兩成至2.36萬億元人民幣。

富時羅素公布，今年9月富時中國指數系統季檢，富時中國A50指數分別各加入及剔除4隻成分股，納入新成分股中，包括百濟神州（滬：688235）（6160）、新易盛（深：300502）、藥明康德（滬：603259）（2359），以及中際旭創（深：300308）。

北水南下昨日合計淨流入55.08億元，連續第4天淨入。北水交易成交額縮減至557億元（買入及賣出總成交除以二），是7月8日以來新低，成交佔比約21.6%。北水昨主力掃科技股，阿里巴巴（9988）、小米（1810）及美團（3690）分別獲北水淨入24.9億、7億及5.7億元，騰訊（0700）及華虹半導體（1347）被淨沽4.7億及4.1億元。

分析：乏好消息配合 暫欠上升動力

科技股個別發展，小米跌2.1%，阿里、騰訊、美團偏軟，京東（9618）、快手（1024）靠穩。國資委稱，要加快發展中央企業生物醫藥產業，打造生物醫藥領域國家隊，石藥（1093）升4.5%，中生製藥（1177）升1.7%，藥明生物（2269）升2.4%；金價再創新高，招金（1818）升4%，靈寶黃金（3330）升6.1%，與升1.9%的紫金（2899）齊齊破頂。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，外圍因素影響下，昨大市成交跌至不足3000億元，氣勢明顯減弱，加上短期內除減息外，市場缺乏利好消息配合，也令港股暫缺上升動力。他又稱，企業剛公布中期業績普遍不錯，對整體市盈率有支持，但要小心業績後「見光死」的回吐壓力，相信後市橫行整固機會大，料恒指於50天線有支持。

