港上月PMI升至50.7 7個月來首擴張

私企5個月來首次增產

在業務經營轉趨活躍、訂單需求回穩的利好因素下，標普全球指出，私營企業因此增加人手，升幅雖輕微，但卻是3個月以來首次。此外，採購活動的緊縮速度放緩。原材料價格攀升，令投入成本進一步上升，但升幅較前月溫和，產出售價則大致持平。

標普全球稱，綜觀8月份數據，私企5個月以來首次增產，擴張速度雖然不大，卻是去年12月以來最顯著。就業方面，8月的就業水平上升，突破了3個月跌勢，情況與企業增產相符，惟職位增長不大。此外企業也反映積壓工作進一步減少。

另一邊廂，最近調查期內的採購活動也持續收縮，但跌幅已比7月收窄。企業經常指出，因需求疲弱而減購投入品。同時投入品庫存已連續3個月升高，惟增幅輕微。不過企業特別提到供應商因船期延誤而未能準時交貨，延宕程度為7個月以來最嚴重。展望未來，標普全球指多項前瞻指標仍下行，企業持續消化未完成訂單，並再度縮減採購活動，反映業務生產可能依靠清理積壓訂單作為支撐。不過，相關分析報告也顯示，企業憂慮全球貿易環境和經濟轉差，因此對未來一年的業務前景依然強烈悲觀。

針對相關數據，高盛發表報告指出，構成8月標普全球香港PMI的各項數據中，生產類別指數升幅最大、其次是新訂單類別，顯示市場需求狀况相對改善，促使企業增加產量。不過高盛也點出，8月本港的外部需求指標依然疲軟，而8月生產投入的通脹壓力持續存在。