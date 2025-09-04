彭博：港交所證監至少兩員工 涉內幕交易受查

港交所證監均不評論

近年曾出現多宗港交所或證監會前員工受查或被控案例，包括最新於今年1月9日，廉政公署落案起訴證監會前法規執行部副總監鄧映霞，涉及向CGII HLDGS（1940）股份懷疑「造市」活動受查人士「提水」，建議他們如何應對證監會調查。另亦有證監會前證監會投資產品部時任經理梁譜軒，被指披露領展（0823）供股計劃，從中獲利，被廉署於去年11月底落案起訴（見表1）。

另外，港交所上市審查組前聯席主管楊金隆，被指獲上市顧問林楚華推薦取得馬會會籍，並收取合共915萬元，涉嫌優待12宗新股IPO審批、被指貪污及公職人員行為失當，案件於2021年12月審結，全部控罪不成立。

2023年逾一成交易被泄

比例全球第三高

報道引述倫敦大學貝葉斯商學院去年研究指出，於2023年本港有10.26%的交易，其消息屬被泄露，成為佔比全球第三高的資本市場、僅次於韓國及美國。報道亦提到，內幕交易調查佔證監會去年第三季總調查的7%。

於內幕交易方面，證監會已披露的個案，涉案人士包括對冲基金Segantii Capital Management Limited及黃栢鳴等（見表2）。

報道提到，過去數年出現不少股份於私有化交易前價格不尋常波，例如2023年IMAX中國（1970）股價於私有化交易宣布前兩日，創出逾兩年來最大升幅；同年周大福創建（0659）收購要約消息公布前4日，創出一年最大的升幅。但目前仍無迹象顯示該兩隻股份的波動與是次調查有關，

於2003年4月起，證監會成立市場失當行為審裁處，透過民事及刑事雙軌制裁機制，打擊內幕交易等的市場失當行為，市場失當行為審裁處會處理非刑事個案。刑事方面，檢控一經定罪，進行內幕交易的人士可被判最高入獄10年及罰款1000萬元。