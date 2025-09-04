明報新聞網
經濟

鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連

【明報專訊】儘管鄭志剛目前於家族旗艦公司周大福企業系內一眾上市公司未有任何職位，惟他創建的K11品牌，與新世界的業務上仍有關連。鄭志剛去年9月辭任新世界行政總裁調任非執行董事時，旗下私人公司同時以2億元向新世界購入K11管理公司，並與新世界簽訂合作協議，將為新世界旗下的K11項目提供管理服務。本報昨向新世界查詢，鄭辭任周企董事一職，會否影響其與新世界的業務合作關係，惟截稿前未有回覆　

去年9月鄭志剛旗下私人公司，斥資2.09億元，向新世界收購經營Gentry Club、愛互送基金、持牌旅行社及商業物業品牌物業資產管理等5間公司。然後自同年10月起向鄭志剛授出「K11」品牌，在全球發展業務，並設定初始未來36個月雙方的服務費上限最多為超過3.7億元。雙方的業務關係據此為時30年，並會在符合上市規則下，再續30年。至於新世界出售5間公司予鄭志剛的交易，據中期業績報告顯示，已於去年11月完成交易。

鄭志剛多隻持股帳面財富近20億

鄭志剛與新世界之間的關係，因而改以另一形式延續，只是由過往在周企及新世界系內任職，轉為從外承接新世界的生意。

另外，鄭志剛目前持有新世界股權0.1%、即255.91萬股，以昨日收市價計，約值1755.54萬元，繼續為周企一系上市公司的少數持份者。連他個人在裕承科金（0279）持股74.87%，市值約7.52億元，連同間接持股70%的公司在易鑫（2858）持股7.62%，攤佔市值10.89億元，以及投資GEM板公司紫元元（8223）可換股債券計，他個人帳面財富接近20億元。

今年6月27日彭博電視播出鄭志剛訪問片段，片中鄭指他接任新世界行政總裁一職時，已繼承集團巨額債務，6月30日新世界便公布鄭辭任非執董職務。

