鄭志剛旗下K11管理公司 仍與新世界保持業務關連

去年9月鄭志剛旗下私人公司，斥資2.09億元，向新世界收購經營Gentry Club、愛互送基金、持牌旅行社及商業物業品牌物業資產管理等5間公司。然後自同年10月起向鄭志剛授出「K11」品牌，在全球發展業務，並設定初始未來36個月雙方的服務費上限最多為超過3.7億元。雙方的業務關係據此為時30年，並會在符合上市規則下，再續30年。至於新世界出售5間公司予鄭志剛的交易，據中期業績報告顯示，已於去年11月完成交易。

鄭志剛多隻持股帳面財富近20億

鄭志剛與新世界之間的關係，因而改以另一形式延續，只是由過往在周企及新世界系內任職，轉為從外承接新世界的生意。

另外，鄭志剛目前持有新世界股權0.1%、即255.91萬股，以昨日收市價計，約值1755.54萬元，繼續為周企一系上市公司的少數持份者。連他個人在裕承科金（0279）持股74.87%，市值約7.52億元，連同間接持股70%的公司在易鑫（2858）持股7.62%，攤佔市值10.89億元，以及投資GEM板公司紫元元（8223）可換股債券計，他個人帳面財富接近20億元。

今年6月27日彭博電視播出鄭志剛訪問片段，片中鄭指他接任新世界行政總裁一職時，已繼承集團巨額債務，6月30日新世界便公布鄭辭任非執董職務。