鄭志剛6月底辭周大福企業董事 不再任職家族旗艦 偕妻辭周大福教育董事

明報記者 陳偉燊

鄭志剛早於2024年9月26日，一併辭任多家周大福企業旗下上市公司及周大福珠寶（1929）董事職務，僅保留在新世界的非執行董事席位後（見表1），事後看來這僅是開端。本報翻查公司註冊處最新資料顯示，鄭於今年7月1日正式辭任新世界所有職務之前，其實早於去年11月28日及29日，亦分別辭任新世界旗下的K11 Group及K11 Concepts董事。

周企屬私人企業 人事變動毋須向外公布

至於鄭志剛的太太余雅頴過往為經營維多利亞教育機構的周大福教育「生招牌」，在周教的官網不時見到她蹤影。但今年4月初，周大福教育公布余雅頴將於2024/25學年結束後、退任集團總裁及執行副主席，並繼續留任董事，惟按公司註冊處的資料顯示，她於今年6月30日、與鄭志剛同時辭去周大福教育董事一職。自此夫妻二人於鄭氏家族企業再無任何職銜。

由於周企本身為私人企業，任何人事及財務變化等內容，均毋須如上市公司般向外公布，上市公司亦無法律責任需代其申報。現時周企直接持有新世界45.24%，連同鄭家信託持股，共持有新世界45.33%。身兼全國政協的鄭志剛昨日有出席在北京天安門廣場舉行的紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。

資料顯示，周企的股本金維持120億元不變。公司個人名義為首董事維持12席（見表2），基本由已故創辦人鄭裕彤4名子女，包括鄭家成、鄭家純、杜鄭秀霞及孫鄭麗霞各佔一席，另加「彤叔」弟弟鄭裕偉及其他弟輩的後人，及外孫女婿曾安業，和分別在周大福創建（周創建）（0659）及周大福珠寶長期工作的何智恒和黃紹基。在周企董事會排名首位繼續是鄭志剛的父親、新世界及周大福珠寶主席鄭家純。隨着鄭志剛辭任後，鄭家純一眾子女中，目前由孻子鄭志亮作為代表。他於2023年3月加入周企董事會。至於鄭家純的另兩名子女包括鄭志明及鄭志雯，則未有在周企任職。

周企申報去年8月 曾短暫押記股份

此外，周企亦申報，於去年8月曾經短暫押記股份，據此錄得負債總額80億元。及後該公司於去年9月中已和中銀香港達成解除抵押契約，該契約顯示，事涉該集團因應旗下Century Acquisition收購周創建前身的新創建相關抵押。到今年8月10日周企再提交周年申報時，已經未有再申報押記股份。現時周企在周創建持股75.61%。