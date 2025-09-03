明報新聞網
經濟
國際金融

今秋擬宣布住屋緊急狀態 美財長：研降交易成本

【明報專訊】美國財長貝森特表示，特朗普政府可能在今秋宣布全美住屋進入緊急狀態。他說，住屋負擔能力將成為2026年中期選舉政綱的重要主題。他拒透露白宮可能採取的具體行動，但表示官員正研究降低交易成本的方法。

美國二手樓銷售在2023至24年跌至接近30年低位，今年銷售也未見明顯改善。美國樓價及按揭貸款利率高企，導致很多美國人無力置業。特朗普政府一直將樓市交投轉弱，歸咎於美聯儲主席鮑威爾抗拒減息。不過即使美聯儲即將恢復下調聯邦基金利率（美國銀行同業隔夜拆借市場利率），對美國30年期按揭貸款利率走向，只有間接影響。這是由於美國固定按揭貸款利率通常跟隨美國10年期國債孳息率變動，而後者受市場對美國經濟長遠預測影響，包括對通脹長期預測。

MBA：明年按息6.5厘至7厘徘徊

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）指出，美聯儲獨立性受到質疑可能會推高融資成本。MBA指出，美聯儲的貨幣政策，旨在追求價格穩定及最大限度就業，倘美聯儲被迫為經濟提供短期提振，投資者將擔心通脹上升，這種擔憂反過來會推高包括按揭貸款利率在內的長期利率。MBA預計，美國按揭貸款利率到明年將在6.5厘至接近7厘徘徊。

避險基金橋水（Bridgewater）創辦人、 「鱷王」達利奧（Ray Dalio）警告，美國政府多年的巨額赤字，以及不可持續的債務增長，已將美國經濟推向債務危機的邊緣，即使在特朗普政府推出新的財政計劃前，兩黨政府已見證財政惡化，預計特朗普最新的財政預算將導致嚴重超支，最遲3年內面臨「一場由債務引起的心臟病發」。

達利奧表示，若美聯儲在政治上受到打壓，恐被迫將利率維持低位，「動搖市場對美聯儲捍衛貨幣價值的信心，使持有美元計價債務資產的吸引力減少，最終會令國際貨幣秩序受到衝擊」。他指出，美國政府每年支出約7萬億美元，而收入卻只有5萬億美元，這種失衡將促使政府大規模發行新債，令買債需求不大可能追上供應。

他說，隨着市場開始懷疑美國政府的財政信譽，美聯儲將面臨困難的抉擇——就是任由利率上升引發債務違約，還是印鈔購入缺乏市場需求的債務，而無論哪個選項都將損害美元。他表示，國際投資者已開始將資金由美國國債轉向黃金，以應對潛在風險。

（綜合報道）

相關字詞﹕債務危機 達利奧 貝森特（Scott Bessent） 緊急狀態 住屋 國際金融

