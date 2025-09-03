美30年債息逼5厘 美股挫 資金避險 美匯指數重回98以上

過去數月作為大市上升動力的大型科技股，早段普遍下滑，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）早段跌3%。美國食品巨頭卡夫亨氏（美：KHC）證實，將分拆成兩家上市公司。卡夫亨氏原是兩家公司，由「股神」巴菲特於2015年促成其世紀合併。巴菲特昨對合併走回頭路感到失望，卡夫亨氏股價早段挫逾6%。此外，美國8月ISM製造業指數微升至48.7，但低於市場預期，且已連續6個月處於50榮枯線以下的活動收縮水平，反映整體需求在關稅影響下仍然較弱。

憂退還關稅 國債發行量或急升

美國聯邦上訴法院上周五裁定，美國總統特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的「對等關稅」，超越總統職權，屬於違憲。不過該法院仍為相關關稅給予寬限期至10月14日，讓政府有時間上訴至最高法院。美國稅務基金會指出，倘最高法院維持裁決，已徵收的關稅可能面臨退還，或導致美國國債的發行量及孳息率急升。該基金會預計，關稅將在今年為美國政府帶來1721億美元收入，有助紓緩財赤。

英長債息27年高

英鎊兌美元跌1.5%

市場對歐洲財政狀况的擔憂亦有所加劇，歐洲多國長期國債被拋售。市場憂慮英國工黨政府能否遵守財政紀律。英國30年期國債孳息率昨升至5.697厘，是1998年以來最高。英鎊兌美元昨曾跌逾1.5%，低見1.3341，可能為2023年以來最大單日跌幅。

法國總理貝魯將於9月8日面臨信任投票，以應對財政赤字，令其政府面臨倒台威脅。法國商界批評信任投票令預算談判更混亂，法國30年期國債孳息率昨升至4.513厘，是2009年以來最高。德國30年期國債孳息率亦升至3.41厘，是2011年以來高位。市場分析，歐洲國家計劃在9月和10月發行超過1000億歐元（約9107億港元）債務，可能會加劇長債拋售。泛歐Stoxx 600指數跌1.5%。

日本政壇亦再現動盪，執政自民黨幹事長森山裕等4名黨內要員擬辭去職務，為7月參議院選舉失利負責。他們的去留將交由黨總裁的首相石破茂判斷。黨內要求石破茂下台的聲音不斷，並可能會提前舉行黨總裁選舉，日圓兌每美元昨曾急瀉1%，低見148.94；每百日圓兌港元曾見5.22算。

（綜合報道）

[國際金融]