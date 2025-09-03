基金特區：宏利看好中印東盟增長潛力 AI消費醫療主題動力強

Dutton表示，中國和印度作為亞洲區內兩大經濟增長引擎，再加上部分東盟地區經濟有望受惠於環球供應鏈重組，為亞洲區帶來多元化的增長引擎，在中國方面，面對美國關稅帶來的挑戰，中國的增長模式逐漸演變，產業本地化是其中之一。事實上，早於2018年美國首次宣布加徵關稅時，已促使中國政府透過工業政策，優先推動關鍵產業本地化，尤其是科技業，以致現時由人工智能、半導體，以至生物科技等多個行業的本地化已見一定成果；至於其他增長模式轉向，包括轉向內需消費，及將貿易伙伴拓展至美國以外地區等。

Dutton續稱，目前中國的發展重心已轉向結構性轉型，包括加速AI本地化進程、財政支出擴大至國內生產總值（GDP）的4%，以及深化與東盟的貿易合作，雖然外界常聚焦於貿易摩擦，但真正的重點是中國推動科技自給自足、醫療創新，以及國內消費，如國內旅遊等。近年內地國內遊市場持續發展，以端午節假期為例，根據中國文化和旅遊部的數據，2022年以來端午節假期國內出遊人次及消費額均持續增長，且近年已超越疫前（2019年）水平（見圖1）。

內地旅遊業市場超越疫前水平

印度市場則有望藉着利好的人口結構，與有效政策執行，而於亞洲市場脫穎而出。Dutton稱，印度對美國的出口僅佔該國GDP的2%，因此相對而言，印度經濟受美國關稅政策的衝擊較小，加上印度政策官員可透過貨幣及財政政策，抵消部分衝擊，其中印度減免個人所得稅，有助提高中上階層家庭的可動用收入，從而帶動內需，目前此項稅務減免正推動當地消費增長，儘管印度經濟短期仍面對周期性挑戰，但長期增長主題維持不變，其長期增長主題建基於經濟持續數碼化，且廣泛覆蓋不同行業。

印度受美關稅政策衝擊較小

至於東盟地區，Dutton指出，區內印尼、泰國與馬來西亞等國家，不僅人口結構年輕，加上政府持續改善基礎建設，並推動改革，有助於環球供應鏈重組下，吸引外資進駐，並促進本地需求，特別看好東盟市場內與內需擴張、數碼普及和區域整合有關的行業及企業，如部分銀行、基建及服務業。

此外，亞洲區內經濟更有望受惠於減息。宏利投資管理資產配置環球主管、高級組合經理及亞洲區資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）表示，市場預期聯儲局將於今年底前恢復降息，最快有望於9月減息，但降息的節奏與幅度，將取決於美國經濟增長的持續性、創造就業趨勢，以及不斷變化的貿易環境；至於亞洲通脹持續回落，加上美元相對走弱，為大部分亞洲央行持續減息提供有利的條件。

AI主題可留意韓台市場

潘樂勤指出，要留意的是，目前不少亞洲央行的實質政策利率仍高於2009年以來的平均水平（見圖2），意味這些央行仍具減息空間。該公司亞洲（日本除外）定息產品部主管Murray Collis認為，馬來西亞、泰國、印尼及菲律賓等部分亞洲央行年內有望進一步減息，以緩解美國加徵關稅對當地經濟增長的影響。

至於亞洲區的AI及科技投資主題，Charlie Dutton表示，除了中國內地市場外，還可留意韓國及台灣市場，其中台灣市場的投資機會涵蓋AI伺服器供應鏈、次世代智慧型手機升級，以及800G網路基建，儘管出口風險仍然存在，該市場仍吸引全球資本流入，特別是在晶片設計與共同封裝光學（CPO）領域，並認為亞洲區內市場的經濟模式和行業多樣化，亞洲股票可為投資者，尤其是已發展市場投資者，提供潛在的分散投資機會，有望吸引環球資金流入。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]