凱柏峰屆現樓 毗鄰商場生活便利

凱柏峰分3期發展，合共提供1880伙，標準單位戶型涵蓋開放式至3房戶，其中兩房戶型，佔全盤逾半數單位，連同1房及開放式單位，項目中小型單位佔比約九成。

發展商近期展出多個現樓示範單位，其中第2B座41樓A室屬連家具出售，實用面積461方呎、屬兩房間隔，採用開放式廚房設計。由於同區住宅多屬高密度建築，景觀難免以樓景為主，設計師特別選用簡約風格家俬，打造出日系家居感覺，增加單位的光亮感，並與木地板色調相配，營造出和諧氛圍。

兩房示範單位洋溢日式簡約風

單位收納空間充足，除開放式櫥櫃外，入門位置設高身儲物櫃，基本家居設備齊全。至於主人房，可擺放大牀及衣櫃，細房陳設清新簡潔，方便住戶入住後，按自家需要增置家具。另外，此兩房單位的走廊位置設有感應燈，方便住戶夜間到客飯廳或上洗手間。

另一個兩房示範單位，屬交樓標準，為第2B座59樓E室，實用面積453方呎，玄關位置同樣設有高身入牆儲物櫃；開放式廚房分別置於大門位置兩邊，配備一系列煮食及日常配套家電。單位最大賣點為大廳、房間同享開揚山景，並可遠眺銀線灣，室內採光度理想，屬項目的熱門戶型。

部分高層單位可遠眺銀線灣

至於1房示範單位，為第3A座38樓D室，實用面積340方呎，屬連家俬形式出售，同樣設有玄關儲物櫃、開放式櫥櫃及齊備配套家電。客飯廳配置小型餐枱及梳化等，活動空間仍算充裕；至於浴室，置於房內形成套廁格局，整體格局迎合小家庭及單身人士需要。

大型會所設室內外游泳池

凱柏峰設有大型住客康樂會所，採用意大利低調奢華風格設計，佔地超過7萬方呎，主要設施包括約40米室外游泳池、25米室內游泳池、兒童遊樂場、健身室、宴會別墅、戶外綠化園林等；加上鄰近The LOHAS、港鐵康城站，生活配套相當便利。

凱柏峰系列自2022年中開售以來，累售近1600伙，佔單位總數1880伙約85%，銷售總額已突破120億元。

