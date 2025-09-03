長江製衣大有街兩工廈申建酒店涉1286房

翻查資料，業主2012年曾建議將項目發展為樓高31層的酒店，提供1144個酒店房間，並已獲城規會批准申請，惟業主2016年撤回重建方案，及後政府推出活化工廈2.0政策，再於2019年申請增加地積比，由原先12倍增加24%至14.896倍，擬重建一幢29層高非污染性的工廈，總樓面38.49萬方呎。

彌敦道CASA酒店放售 估值4.5億

世邦魏理仕獲業主委託出售油麻地彌敦道487至489號CASA，屬三星級酒店，估值約4.5億元，以總樓面約3.7萬方呎計，呎價約1.2萬元；若以162間酒店房計，即每個房間價值278萬元。翻查資料，業主2007年約1.59億元購入，2021年起放售，曾有消息指項目獲基金洽購，若以市值4.5億元售出，業主持貨約18年，帳面將獲利約2.91億元或約1.8倍。

另太子彌敦道792號安康寧商業大廈全幢減價出售，利嘉閣商業部高級區域董事蔡偉樑稱，項目最新意向價約1.3億元，較2022年放售時意向價2.8億元低54%，以總面積約1.8萬方呎計，呎價約7200元。