明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

淘大花園兩房凶宅 月租1.15萬 低市價兩成

【明報專訊】租金高企下，有租客為了平價租住單位，即使農曆七月盂蘭節將至，仍「百無禁忌」承租凶宅。利嘉閣高級聯席董事鮑允中指出，九龍灣淘大花園一個實用356方呎單位，兩房間隔，最新獲本地租客以1.15萬元承租，實用呎租32元。由於單位於2000年曾發生轟動一時的兇殺案，當時業主妻子被扼斃後遭棄屍後樓梯，故單位現時租金，較市值租金1.5萬元低逾兩成。單位業主2017年300萬元購入，租金回報約4.6厘。

鮑氏又稱，九龍灣上月錄約80宗租賃成交，加上近年租金上升，為了以平價承租，令租客不惜租入事故單位。

元朗上月265宗租賃再創新高

另元朗區上月租賃成交亦再創新高，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗上月共錄得265宗租賃成交，再創該區歷史新高紀錄，並以柏瓏最多成交，佔71宗，平均實用呎租約37元。他又稱，柏瓏5座高層A6室，實用768方呎，3房1套房間隔，以3萬元租出，實用呎租39元。業主2022年1439萬元一手購入，租金回報約2.5厘。荃灣租務市况亦見活躍，中原高級分區營業經理林恩信表示，上月錄約190宗租賃成交，較7月增12%，其中位於荃灣油柑頭恒麗園4座中層A室，實用626方呎，3房1套間隔，以1.85萬元租出，實用呎租約30元。業主1994年341萬元購入，持貨約31年，租金回報約6.5厘。林氏預計，隨着暑假結束，預計本月租賃交投將回落，惟租盤仍短缺，料租金仍維持高水平。

相關字詞﹕淘大花園 柏瓏 盂蘭節 租賃成交 凶宅

上 / 下一篇新聞

A股回吐 兩融迫2.3萬億創新高 洪灝：內地應對通縮 當前牛市或超想像
A股回吐 兩融迫2.3萬億創新高 洪灝：內地應對通縮 當前牛市或超想像
野村：A股本輪升市 對實體經濟提振有限
野村：A股本輪升市 對實體經濟提振有限
外賣大戰 三巨頭營銷開支上季增430億
外賣大戰 三巨頭營銷開支上季增430億
摩通：鄭家傾向買資產提供貸款向新世界注資
摩通：鄭家傾向買資產提供貸款向新世界注資
奧克斯首日跌5.4% 近兩月首隻破底新股
奧克斯首日跌5.4% 近兩月首隻破底新股
蔚來次季經調整虧損收窄 汽車銷售額升2.9%遜預期 毛利率降
蔚來次季經調整虧損收窄 汽車銷售額升2.9%遜預期 毛利率降
Cityline：上半年售票量追平去年
Cityline：上半年售票量追平去年
泰禾人壽未申報關聯交易 保監局譴責 罰款千萬
泰禾人壽未申報關聯交易 保監局譴責 罰款千萬
騰訊雲：港澳收入連續6年高雙位數增
騰訊雲：港澳收入連續6年高雙位數增
領展首席營運總裁 明年3月離任
領展首席營運總裁 明年3月離任
新意網全年多賺8% 末期息增7.1%
新意網全年多賺8% 末期息增7.1%
官媒：快遞業「反內捲」步伐加快 電商重鎮漲價
官媒：快遞業「反內捲」步伐加快 電商重鎮漲價
美30年債息逼5厘 美股挫 資金避險 美匯指數重回98以上
美30年債息逼5厘 美股挫 資金避險 美匯指數重回98以上
現貨金價高見3516美元 創歷史新高
現貨金價高見3516美元 創歷史新高
今秋擬宣布住屋緊急狀態 美財長：研降交易成本
今秋擬宣布住屋緊急狀態 美財長：研降交易成本
張兆聰：資金轉向防守板塊 內銀股成贏家
張兆聰：資金轉向防守板塊 內銀股成贏家
建行亞洲3個月港元定存年利率5.88厘
建行亞洲3個月港元定存年利率5.88厘
上商美元定存6個月年利率3.75厘
上商美元定存6個月年利率3.75厘
富達國際：亞洲債抗跌 具吸引力
富達國際：亞洲債抗跌 具吸引力
技術取勝：力勁料6.3元有阻力
技術取勝：力勁料6.3元有阻力
劉思明：港股回落 機械人概念火熱成亮點
劉思明：港股回落 機械人概念火熱成亮點
周顯：經濟不景 財仔陷寒冬
周顯：經濟不景 財仔陷寒冬
湯文亮：為何少西方領導人出席中國閱兵？
湯文亮：為何少西方領導人出席中國閱兵？
海德園周六首輪開售180伙 1周暫收2900票 超額15倍
海德園周六首輪開售180伙 1周暫收2900票 超額15倍
凱柏峰周六再賣72伙
凱柏峰周六再賣72伙
首8月整體物業註冊 破5萬宗 創4年新高
首8月整體物業註冊 破5萬宗 創4年新高
嘉湖價量齊升 均呎8500元創15月新高
嘉湖價量齊升 均呎8500元創15月新高
長江製衣大有街兩工廈申建酒店涉1286房
長江製衣大有街兩工廈申建酒店涉1286房
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場生活便利
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場生活便利
康城13期涉2550伙 蓄勢待發
康城13期涉2550伙 蓄勢待發
基金特區：宏利看好中印東盟增長潛力 AI消費醫療主題動力強
基金特區：宏利看好中印東盟增長潛力 AI消費醫療主題動力強