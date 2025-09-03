淘大花園兩房凶宅 月租1.15萬 低市價兩成

鮑氏又稱，九龍灣上月錄約80宗租賃成交，加上近年租金上升，為了以平價承租，令租客不惜租入事故單位。

元朗上月265宗租賃再創新高

另元朗區上月租賃成交亦再創新高，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗上月共錄得265宗租賃成交，再創該區歷史新高紀錄，並以柏瓏最多成交，佔71宗，平均實用呎租約37元。他又稱，柏瓏5座高層A6室，實用768方呎，3房1套房間隔，以3萬元租出，實用呎租39元。業主2022年1439萬元一手購入，租金回報約2.5厘。荃灣租務市况亦見活躍，中原高級分區營業經理林恩信表示，上月錄約190宗租賃成交，較7月增12%，其中位於荃灣油柑頭恒麗園4座中層A室，實用626方呎，3房1套間隔，以1.85萬元租出，實用呎租約30元。業主1994年341萬元購入，持貨約31年，租金回報約6.5厘。林氏預計，隨着暑假結束，預計本月租賃交投將回落，惟租盤仍短缺，料租金仍維持高水平。