嘉湖價量齊升 均呎8500元創15月新高

【明報專訊】部分大型二手屋苑除交投增加外，二手樓價亦稍為回升，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，上月更價量齊升。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊上月共錄27宗成交，結束兩個月跌勢，按月升12.5%，平均實呎8498元，按月則升2.9%，呎價連升3個月，創15個月新高。他又稱，買家重拾入市意欲，帶動上月底成交量逐步加快，其中屋苑3期翠湖居1座高層E室，實用448方呎，兩房間隔，以432萬元成交，實呎9643元。原業主2016年10月399.8萬元買入，持貨約9年，帳面獲利32.2萬元或8%。
紅磡半島豪庭最新亦錄短炒獲利個案。中原分區營業經理袁顯岸表示，半島豪庭1座中高層C室，實用1005方呎，3房1套間隔，另設工人套房，享開揚都市景及海景，最新以1528萬元易手，實呎15,204元。
半島豪庭3房1528萬沽 1年炒貴近200萬
買家為同區換樓客，認為做價合理，睇樓不久便拍板承接。原業主去年7月才以1330萬元購入，持貨1年，帳面獲利198萬元或15%。
此外，新晉居屋樓價跑贏私宅樓價，美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣尚文苑最新錄呎價破萬元成交，單位為低層10室，實用292方呎，屬開放式間隔，獲同區公屋客300萬元綠表價承接，實呎10,274元。原業主2020年以202.7萬元向房委會一手購入，持貨約5年多，帳面獲利約97.3萬元或48%。
馮祥記相關人士1620萬沽慧雲峯
另資料顯示，北角慧雲峯一個高層實用934方呎單位，3房1套間隔，上月初以1620萬元易手，呎價17,345元。原業主由馮潤娣等持有，即為老牌建築商馮祥記集團相關人士，2007年1月908萬元購入，持貨約18年，帳面獲利712萬元或78%。由馮祥創立的承建商馮祥記，去年3月初因資金周轉問題突然宣布清盤，即日遣散所有員工。