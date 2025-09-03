首8月整體物業註冊 破5萬宗 創4年新高

另據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，住宅方面，在不包括一手公營房屋下，本年首8個月一手私樓及二手住宅註冊量合共錄42,379宗，亦較去年首8個月38,530宗按年上升約一成。美聯物業分析師岑頌謙指出，今年樓市受惠多項利好因素，如租金上升吸引「租轉買」、細價物業印花稅下調、加上港股造好，IPO表現突出，以及關稅戰降溫等，帶動物業交投向好，造就今年首8個月整體物業註冊量創4年同期新高。

上月整體物業買賣註冊總值逾477億

不過，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，上月整體物業買賣註冊量錄6462宗，總值477.75億元，較7月7212宗及546.19億元分別下跌10%及13%；宗數為今年5月後近3個月低位，而金額則為近5個月低位。

楊續稱，有關數字主要反映6月底港元觸發聯繫匯率弱方兌換保證，是金管局自2023年5月以來首次買入港元，7月期間本港銀行體系總結餘跌破1000億元，以及尚未確定美國9月會否重啟減息等對樓市影響。