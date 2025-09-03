凱柏峰周六再賣72伙

此外，凱柏峰III昨日亦減價重推21伙開放式及1房戶，實用由283至371方呎，較2023年8月首推時減幅介乎8%至19%，其中減幅最大為3A座21樓E室，實用283方呎開放式單位，兩年前定價為595萬元，最新減至481.9萬元，呎價17,028元，此批減價單位同樣將於周六推售。

柏蔚森發收樓信 擬日內加價加推

新世界（0017）及遠展（0035）合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列，踏入現樓階段。新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，目前正發出收樓信，將日內加推單位，訂價將較早前有上調空間。項目至今已累售663伙，佔單位總數1305伙約51%，套現逾46億。遠展地產總裁方文昌表示，啟德SOGO將向柏蔚森業主提供購物折扣、泊車及積分獎賞優惠等。

壹沐最快今日開價

恒地（0012）土瓜灣新盤壹沐，項目1期提供401伙，關鍵日期為2027年5月，料最快今日上載樓書、開放示範單位及開價。

永義（1218）何文田現樓新盤譽林，昨向傳媒開放17樓A室現樓示範單位，屬3房雙套連工作間戶，實用1386方呎。永義國際主席兼首席行政總裁官可欣指出，項目已累售27伙，佔單位總數56伙近一半，套現約2.9億元，成交均呎2.1萬元。