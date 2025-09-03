海德園周六首輪開售180伙 1周暫收2900票 超額15倍

明報記者 歐陽慧恩

海德園周六推售的單位，包括31伙一房戶、130伙兩房戶，以及19伙三房戶，佔項目1期單位總數592伙約三成，定價由753.8萬至2377.4萬元，呎價18,033至26,446元，扣除最高15%樓價優惠後，折實價640.7萬至2020.8萬元，呎價15,328至22,479元。入場單位為2座5樓F室，實用418方呎一房戶，呎價15,328元起，將於本周五下午3時截票。銷售安排文件亦顯示，周六將分4組揀樓。

太古杜偉業：視市况擬加推單位

至於銅鑼灣大地主希慎（0014），旗下樓齡約40年的灣仔堅尼地道竹林苑，早前推出第74座及82座。中原地產高級營業董事黎劍茵表示，該行已促成項目10宗成交，總成交金額逾3.7億元。

上述項目拆售的單位戶型涵蓋3房連工人房至4房連工人房，實用1451至2192方呎，已售單位成交價由3000萬至5600萬元不等，車位售價則約200萬元，發展商將計劃推出餘下交吉物業發售。

竹林苑拆售 中原促成10宗成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，據數據顯示，今年截至8月份，全港3500萬元以上二手豪宅成交錄得約310宗，已達2024年全年同類成交逾八成，料美國有望於本月減息，《施政報告》亦將出爐，可望進一步刺激物業市場。

林海山城3號屋1.46億沽出

至於另一同由希慎發展，與香港興業（0480）合作的大埔林海山城，亦錄大額一手成交。成交紀錄冊顯示，項目林海徑3號屋，實用5339方呎，連1628方呎花園及963方呎天台，內設升降機及兩個車位，以1.46億元沽出，創項目成交價新高，實呎27,346元。買家採用先租後買計劃 ，料可獲逾1400萬元租金回贈，相等於成交價近一成。

另外，長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD，最新以招標形式售出1樓05號單位，實用2086方呎，屬4房雙套連儲物房間隔，連1個車位，以逾1.25億元成交，實呎60,211元。