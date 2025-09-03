領展首席營運總裁 明年3月離任

卓格理過檔澳洲上市房託

卓格理過檔澳洲RGN固定年薪128萬澳元，並於明年10月再行檢討，連同短期及長期激勵計劃每年最多共294.4萬澳元，他的年薪最多近422.4萬澳元，折合約2154萬港元。這較王國龍2024/25年度薪酬加長短期激勵共3583.3萬元為低。RGN主席Steve Crane表示，對於能夠委任在領展等具廣泛零售業務運作具經驗的卓格理為下一任行政總裁，感到欣悅，並且期待與卓格理一同工作去為股東尋求最佳的成績。資料顯示，卓格理於2022年4月份加入領展至今，已服務領展3年半。

領展指出，卓格理決定離任領展資產管理首席營運總裁一職，返回澳洲尋求其他發展機會，並將繼續履行職務至2026年3月，衷心感謝他自加入領展以來對公司作出的貢獻。領展指出，擁有一支經驗豐富的管理團隊，並設有完善的接班規劃。他們會繼續專注於積極管理及優化領展房託基金的物業組合，以及持續發展他們的房地產投資管理平台。