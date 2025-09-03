騰訊雲：港澳收入連續6年高雙位數增

擬1.5億美元建沙特首個數據中心

AI時代下，數據中心成必要基建。蔡毅海指出，騰訊雲在香港已有3座數據中心，目前相關基建已足夠，未有計劃在港興建第4座數據中心。蔡毅海又指出，集團會根據全球化部署需要在不同地方興建數據中心，包括計劃在沙特阿拉伯以1.5億美元於興建於當地的首個數據中心。

伙港私立醫療機構 推刷掌驗證註冊

另一邊廂，騰訊2023年於廣東省的便利店中推廣刷掌支付，去年則在澳門推出相關業務，目前用家可於澳門銀河的60多間食肆中使用刷掌付款，惟目前僅供已開通微信內地錢包者使用。是次蔡毅海表示，公司正與本港一間私立醫療機構合作，應用場景為刷掌驗證及註冊而非支付，冀本月或下月公布相關進展。

此外，近年內地雲端服務廠商頻打價格戰，被問及此種情况是否在港亦有發生，蔡毅海則表示公司不採取低價策略，而是力求以產品應用能力及性能優勢爭取客戶，又指見近年客戶從使用單一雲端服務逐步轉變為採用多雲模式（Multi-Cloud），以提高靈活程度及降低風險。他還提及未統計騰訊雲在港澳的雲端服務市場的佔有率，但相信公司已成為港澳主要雲端服務商之一。