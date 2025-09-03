泰禾人壽未申報關聯交易 保監局譴責 罰款千萬

保監局歷來次高罰款

保監局指出，事發時任泰禾人壽董事的黃其森與葛勇不再被當局視為適當人選，他們亦已放棄擔任主管職位。據保監局過去公告，當局自在2020年5月就泰禾人壽投資尋求證監會協助，其後證監會發現有泰禾人壽持有資產，被轉入與其內地關連公司有關的金融工具。

資產轉入內地關連公司金融工具

當時消息人士指出，泰禾人壽透過投資基金，在2019年至2020年約以22億元購入泰禾集團發行的債券相連結構性票據及投資基金，由於內房公司、債券發行人與基金投資者皆為同一人控制，顯示泰禾通過基金投資，將資金轉到同系企業泰禾集團。債券於2020年7月違約，保監局其後對泰禾人壽施加限制，加強監控防止違規交易。自2021年2月以來，泰禾已停止承保新保單。

保監局其後於2023年8月向泰禾委任顧問，在資產和財產管理、投資策略及向保單持有人派發分紅等提供支援，以加強公司內部管控和企業管治，至2024年7月委任經理全面接管泰禾人壽所有事務及資產。保監局當時表示，當局曾促請公司管理層和主要股東修復違規向關連公司投資後所導致的問題，不過至接管時仍未能提交2022和2023年度經審核財報，未能兌現引入新投資者承諾，企業管治有待改善，同時主要股東正涉及多宗被追討債務的法律訴訟，故當局委任經理維護公司資產，並尋求最佳公司恢復方案。