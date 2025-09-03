Cityline：上半年售票量追平去年

遭質疑服務費過高 稱成本難免轉嫁消費者

市民關注透過Cityline購票需繳付服務費，林永存表示，商業運作的成本最終難免以不同形式轉嫁予消費者，形容這是「在香港一定會明白的道理」，Cityline亦不例外。對於部分消費者質疑服務費過高，他強調釐定費用時會參考活動主辦方及場館的協商結果，中間亦會牽涉不同方面因素及協議，「（金額多少）絕非全部由公司話事」。

實時監控識別非正常交易

林永存又指出，票務黃牛猖獗是近期城中熱話，公司亦高度重視，已投放大量資源加強網絡安全及採取排隊購票機制，並在開售時透過實時監控識別非正常交易，力求提供公平購票環境。他表示，完全遏制黃牛非常困難，但隨着大灣區場館及活動日益增加，相信有望紓緩供不應求情况，實現票務平台及觀眾共贏。

至於坊間傳言Cityline會保留部分門票自行售賣以獲利，林澄清指公司每次完成售票流程後，均會向主辦方及場館提交包括購票記錄在內的完整報告，確保流程透明，絕無任何黑箱作業。他又表示不建議市民使用非官方途徑購票，以免購入錯票假票以招致損失。

伙Trip.com提高大灣區東南亞競爭力

談及來自內地票務平台的競爭，林永存表示，外部挑戰並非新現象，早前亦有國際票務平台進軍香港，但最終因「水土不服」而退場。林永存強調，Cityline植根香港逾30年，已與本地企業建立穩固合作關係，營運理念亦貼近本地文化，有信心取得優勢。另外，公司會持續關注市場動向及客戶需求，持續提升服務質素。

為提高公司於大灣區的競爭力甚至涉足東南亞市場，Cityline已選擇在區域內具營運經驗的Trip.com建立長期合作關係，稍後將公布更多細節。