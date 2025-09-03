明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

蔚來次季經調整虧損收窄 汽車銷售額升2.9%遜預期 毛利率降

【明報專訊】蔚來（9866）公布第二季業績，收入按年增長9%至190.09億元（人民幣，下同），低於市場預期的199.66億元。期內虧損擴大至51.41億元，高於預期的49.91億元，不過經調整後虧損按年收窄9%至41.25億元（見表）。業績公布後，蔚來美股盤前曾跌近兩成，開市跌幅收窄至約3%，報6.2美元，較港股收市價51.05港元低約半成。

明報記者 黃志偉

期內，汽車銷售額按年升2.9%至161.36億元，遜於市場預期的177.70億元；汽車毛利率下降1.9個百分點至10.3%，亦低於預期的12.86%。整體毛利率則按年微升0.3個百分點至10%，低於預估的11.1%。研發費用按年減少6.6%至30.07億元。

李斌：明年每季投資25億元研發

蔚來首席財務官曲玉在投資者會議上表示，第二季汽車毛利率下滑，主要因處於產品切換周期，尤其「5566」（蔚來品牌主要車型的統稱）佔銷量約20%。不過，隨着樂道L90及新款ES8於第四季交付，當季汽車毛利率有望達到16%至17%，以達致單季盈虧平衡。董事長李斌補充，公司長期目標是毛利率達20%，其中，蔚來品牌以20%為基礎並努力提升至25%，樂道品牌則在15%基礎上爭取更高毛利，螢火蟲則在約10%。他又表示，明年每季將持續投資20億至25億元於研發，以保持長期競爭力，重點用於新車開發。

第3季交付量料最多增長47%

截至6月底，公司現金及現金等價物為71.11億元，較去年底的193.29億元大幅減少。淨流動負債97.74億元。展望第三季，蔚來預計汽車交付量介乎8.7萬至9.1萬輛，按年增長40.7%至47.1%；收入總額介乎218.12億至228.76億元，增幅約16.8%至22.5%，低於市場預期的241.3億元及9.1萬輛交付量。

李斌表示，公司旗下蔚來、樂道及螢火蟲三大品牌，第四季高峰產能目標達5.6萬輛，以支持每月交付5萬輛的目標。

李斌表示，蔚來品牌明年將推出兩款大型SUV（運動型多功能車），包括ES9及五座版ES7，加上樂道L80，意味明年有3款大型SUV車型投入交付。

相關字詞﹕業績 蔚來

上 / 下一篇新聞

A股回吐 兩融迫2.3萬億創新高 洪灝：內地應對通縮 當前牛市或超想像
A股回吐 兩融迫2.3萬億創新高 洪灝：內地應對通縮 當前牛市或超想像
野村：A股本輪升市 對實體經濟提振有限
野村：A股本輪升市 對實體經濟提振有限
外賣大戰 三巨頭營銷開支上季增430億
外賣大戰 三巨頭營銷開支上季增430億
摩通：鄭家傾向買資產提供貸款向新世界注資
摩通：鄭家傾向買資產提供貸款向新世界注資
奧克斯首日跌5.4% 近兩月首隻破底新股
奧克斯首日跌5.4% 近兩月首隻破底新股
Cityline：上半年售票量追平去年
Cityline：上半年售票量追平去年
泰禾人壽未申報關聯交易 保監局譴責 罰款千萬
泰禾人壽未申報關聯交易 保監局譴責 罰款千萬
騰訊雲：港澳收入連續6年高雙位數增
騰訊雲：港澳收入連續6年高雙位數增
領展首席營運總裁 明年3月離任
領展首席營運總裁 明年3月離任
新意網全年多賺8% 末期息增7.1%
新意網全年多賺8% 末期息增7.1%
官媒：快遞業「反內捲」步伐加快 電商重鎮漲價
官媒：快遞業「反內捲」步伐加快 電商重鎮漲價
美30年債息逼5厘 美股挫 資金避險 美匯指數重回98以上
美30年債息逼5厘 美股挫 資金避險 美匯指數重回98以上
現貨金價高見3516美元 創歷史新高
現貨金價高見3516美元 創歷史新高
今秋擬宣布住屋緊急狀態 美財長：研降交易成本
今秋擬宣布住屋緊急狀態 美財長：研降交易成本
張兆聰：資金轉向防守板塊 內銀股成贏家
張兆聰：資金轉向防守板塊 內銀股成贏家
建行亞洲3個月港元定存年利率5.88厘
建行亞洲3個月港元定存年利率5.88厘
上商美元定存6個月年利率3.75厘
上商美元定存6個月年利率3.75厘
富達國際：亞洲債抗跌 具吸引力
富達國際：亞洲債抗跌 具吸引力
技術取勝：力勁料6.3元有阻力
技術取勝：力勁料6.3元有阻力
劉思明：港股回落 機械人概念火熱成亮點
劉思明：港股回落 機械人概念火熱成亮點
周顯：經濟不景 財仔陷寒冬
周顯：經濟不景 財仔陷寒冬
湯文亮：為何少西方領導人出席中國閱兵？
湯文亮：為何少西方領導人出席中國閱兵？
海德園周六首輪開售180伙 1周暫收2900票 超額15倍
海德園周六首輪開售180伙 1周暫收2900票 超額15倍
凱柏峰周六再賣72伙
凱柏峰周六再賣72伙
首8月整體物業註冊 破5萬宗 創4年新高
首8月整體物業註冊 破5萬宗 創4年新高
嘉湖價量齊升 均呎8500元創15月新高
嘉湖價量齊升 均呎8500元創15月新高
淘大花園兩房凶宅 月租1.15萬 低市價兩成
淘大花園兩房凶宅 月租1.15萬 低市價兩成
長江製衣大有街兩工廈申建酒店涉1286房
長江製衣大有街兩工廈申建酒店涉1286房
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場生活便利
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場生活便利
康城13期涉2550伙 蓄勢待發
康城13期涉2550伙 蓄勢待發
基金特區：宏利看好中印東盟增長潛力 AI消費醫療主題動力強
基金特區：宏利看好中印東盟增長潛力 AI消費醫療主題動力強