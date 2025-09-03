蔚來次季經調整虧損收窄 汽車銷售額升2.9%遜預期 毛利率降

明報記者 黃志偉

期內，汽車銷售額按年升2.9%至161.36億元，遜於市場預期的177.70億元；汽車毛利率下降1.9個百分點至10.3%，亦低於預期的12.86%。整體毛利率則按年微升0.3個百分點至10%，低於預估的11.1%。研發費用按年減少6.6%至30.07億元。

李斌：明年每季投資25億元研發

蔚來首席財務官曲玉在投資者會議上表示，第二季汽車毛利率下滑，主要因處於產品切換周期，尤其「5566」（蔚來品牌主要車型的統稱）佔銷量約20%。不過，隨着樂道L90及新款ES8於第四季交付，當季汽車毛利率有望達到16%至17%，以達致單季盈虧平衡。董事長李斌補充，公司長期目標是毛利率達20%，其中，蔚來品牌以20%為基礎並努力提升至25%，樂道品牌則在15%基礎上爭取更高毛利，螢火蟲則在約10%。他又表示，明年每季將持續投資20億至25億元於研發，以保持長期競爭力，重點用於新車開發。

第3季交付量料最多增長47%

截至6月底，公司現金及現金等價物為71.11億元，較去年底的193.29億元大幅減少。淨流動負債97.74億元。展望第三季，蔚來預計汽車交付量介乎8.7萬至9.1萬輛，按年增長40.7%至47.1%；收入總額介乎218.12億至228.76億元，增幅約16.8%至22.5%，低於市場預期的241.3億元及9.1萬輛交付量。

李斌表示，公司旗下蔚來、樂道及螢火蟲三大品牌，第四季高峰產能目標達5.6萬輛，以支持每月交付5萬輛的目標。

李斌表示，蔚來品牌明年將推出兩款大型SUV（運動型多功能車），包括ES9及五座版ES7，加上樂道L80，意味明年有3款大型SUV車型投入交付。