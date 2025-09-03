奧克斯首日跌5.4% 近兩月首隻破底新股

彭博引述消息人士報道，內地自動駕駛叉車和其他倉儲機器人製造商快倉智能已經以保密形式申請在港IPO，最快明年上市，集資至少1億美元（約7.8億港元）。資料顯示，快倉智能成立於2014年，去年9月中旬公司宣布完成D輪融資，籌資逾1億美元，融資後公司估值達10億美元（約78億港元）。快倉創立至今已完成9輪募資，菜鳥、日本軟銀、沙特阿美等機構均有參投。

摺疊單車商大行科工（2543）昨步入招股次日，截至昨晚10時各大券商已借出孖展資金869.52億元，以公開發售募資3920.4萬元計，孖展超購2216倍。

另外「杭州六小龍」之一的機械人初創科企宇樹科技日前在社交媒體平台X（前身為Twitter）上發帖稱，預計將在10月至12月向交易所提交IPO申請。宇樹並表示以去年全年收入計，四足機械人、人形機械人和零部件產品分別佔銷售額的65%、30%及5%，更多運營數據將在IPO文件中正式披露。公司表示，自成立以來一直是一家民用機械人公司，去年售出的人形機械人全部用於科研、教育及消費領域。宇樹科技早在今年7月已啓動A股上市輔導，由中信証券擔任輔導機構。

明報記者 邱潤青

[新股]