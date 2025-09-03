摩通：鄭家傾向買資產提供貸款向新世界注資

【明報專訊】新世界發展（0017）周一晚澄清未收到控股股東任何注資方案，昨日股價顯著回吐，最多跌逾4%，收報6.87元，跌2.82%，成交1.36億元。摩根大通發表最新報告，認為若新世界向第三方出售資產的計劃進展不順利，控股股東鄭氏家族最終可能不得不通過購買資產、提供股東貸款，或者一如市場猜測，注資以提供更多流動性支持，雖然可能性較低。
摩通又認為傳聞提及的新世界其他第三方投資者如黑石及凱德，傾向收購上市公司資產、而非股權，但相信關於各種方案或方向的討論的確正在進行中。
淨負債率降至40% 需600億注資
報告指自鄭氏家族2023年收購新世界持有的新創建（0659）（現稱周大福創建）股份以來，其向新世界提供的資金規模較細，投資者因而一直質疑鄭氏家族拯救新世界的決心，該行認為在獲得更多實證前，仍將保持謹慎。
該行又對市傳的200億元股權注資作出測算，按備考基礎估計，新世界計及永續債的淨負債率將從88%降至70%，惟仍未達到令人安心水平，因同業僅約10%至40%。事實上200億元資本甚至不足以回購所有未償還、總額達350億元的永續債，若新世界要將淨負債率降至40%，需約600億元的股權注資。
摩通又從鄭氏家族角度出發，認為相比增持股權，其更有動機以購買新世界的高收益投資物業、或提供股東貸款。因鄭氏家族已無法從新世界獲取股息收入，上述兩種支持方式至少可獲取利息或租金收入。