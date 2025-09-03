外賣大戰 三巨頭營銷開支上季增430億

而且戰况未止，阿里7月起開始推動「超級星期六」優惠，隨後美團亦跟進，市場預計兩家公司第三季盈利因此受壓。野村預計第三季美團旗下外賣業務將蝕188億元，阿里的外賣業務則可能蝕358億元。

美團盈利急挫 現金3家中最少

單看阿里，該公司靠大舉燒錢吸客兼帶動生態，再加上有電商及雲業務作為「現金牛」支持，次季經調整純利跌幅為三家中最低（見表）。阿里電商事業群CEO蔣凡於次季業績後電話會上披露，淘寶閃購月度交易買家數達3億，更直接帶動廣告和CMR（客戶管理收入），公司預計未來3年內閃購、即時零售將為淘寶平台帶來1萬億元新增年度增量GMV（商品交易總額），此番信心喊話曾帶動阿里股價周一（1日）飈18%。野村指出，阿里已從其即時零售投資中見效，從規模而言已獲暫時勝利。

不過暫時勝利不代表已可安坐釣魚船，早前匯豐已預計阿里2026年財年外賣業務每單虧損2.7元、即時零售每單虧損3.7元。對淘寶閃購而言，外賣大戰下獲得更多訂單後，虧損或卻因此擴大。縱然蔣凡預計物流成本下降、保持當前投入的情况下相關業務UE（單位經濟糢型）虧損可縮減一半，但外賣業務中長期的虧損等情况，相信將獲持續關注。

再看外賣業界霸主美團，則已為守擂大耗元氣，公司次季經調整盈利按年重挫近九成，且所持現金為3家中最少，與同業爭鋒的「後勁」能否持續也值得關注。其中外賣業務為主的核心本地商業經營溢利按年大跌75.6%至37.21億元，董事長王興更預告第三季本地核心商業業務將大幅虧損，公司股價績後跌逾一成，堪稱港股8月最大驚嚇。但高盛指出，美團訂單量增長動能正加速、且持續搶佔更高質的外賣訂單，再加上擁有高效外賣騎手網絡，相信美團外賣長期每單營運利潤恢復至1元的路徑依然較佳、用戶認知度也保持領先，認為其於業內仍可保持領導地位。

京東疑調整外賣策略

至於率先挑起外賣大戰的京東，旗下外賣等新業務次季收入按年大增兩倍至約139億元，但相關的營業成本、經營費用均超過144億元，分部經營虧損更擴20倍至148億元。單看數字似乎「得不償失」。不過，京東的外賣策略疑似正悄然改變，公司首席執行官許冉早前強調品質外賣概念，並稱外賣作為高頻業務，將為京東的核心零售和供應鏈業務帶來協同價值。而近期內媒引述消息稱，京東內部近日已重估外賣的投入和產出比。

明報記者 楊括