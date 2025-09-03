明報新聞網
野村：A股本輪升市 對實體經濟提振有限

【明報專訊】A股近期在經濟持續放緩下逆勢上揚，上證綜指更創10年高位。惟野村發表報告指出，與2014至2015年上一輪大牛市相比，受制於監管趨嚴、房地產低迷及金融業受限等因素，本輪升市對實體經濟的提振作用或更為有限。

野村指出，2014至2015年6月滬指曾一度暴漲逾150%，但工業生產及固定資產投資增速不升反跌，僅金融業因交易活躍錄明顯增長。今次A股反彈雖令成交激增，但券商佣金率已由2014年的0.08%收縮至目前的0.02%。監管政策收緊亦令IPO市場明顯萎縮。報告指出，去年下半年至今年上半年僅有88家公司完成IPO，募資額670億元人民幣，均較2014至2015年同期大幅縮減逾六成；加上政府對金融從業者薪酬設限，金融業受益空間已大不如前。

股票佔城市家庭資產低至1.3%

報告又引述人行數據指出，股票在中國城市家庭資產配置的比例低至1.3%，意味普通家庭難以獲益，只有滬、深一線城市金融工作人士可能受惠於收入增長。而即使金融從業者收入上升，一線城市零售銷售增速仍下滑，顯示收入提升未轉化為消費。房地產方面，該行表示，相較2014至2015年A股繁榮時期恰逢一系列刺激措施支持房地產市場溫和復蘇，2021年中以來全國樓價平均下跌約三成，多輪刺激政策效果甚微，嚴重打擊家庭財富及信心。現時購房者心態已轉變，財富效應難以重現。

野村認為，中國政府不宜過度依賴股市提振經濟，短期內亦應避免推出激進的寬鬆貨幣政策；當局需加快處理房地產問題及推進結構性改革，並在適當時機加大刺激力度以遏制經濟下行。該行預期人行本月將維持利率不變，惟仍預測第四季有望降息0.1厘及降準0.5個百分點。

