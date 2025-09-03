明報新聞網
經濟

A股回吐 兩融迫2.3萬億創新高 洪灝：內地應對通縮 當前牛市或超想像

【明報專訊】滬深三大指數結束三連升，拖累港股昨日曾挫200點，不過，蓮華資產管理首席投資官兼管理合伙人洪灝表示，中國這輪牛市可能會超出大眾的想像。數據亦顯示，近期A股「借錢炒股」熱情升溫，融資餘額迫近2.3萬億元人民幣，再創紀錄新高。

明報記者

恒指昨日低開29點後曾倒升107點，高見25,724點，但高位有沽壓，之後最多跌200點，低見25,416點，收報25,496點，跌120點，終止兩連升。國指跌13點或0.15%，報9108點；科指跑輸大市，跌70點或1.22%，報5728點。大市成交金額減至3281億元，見一周低，惟仍連續第7日高於3000億元。北水淨流入減至92.8億元，北水淨買入最多的是阿里巴巴（9988）、盈富基金（2800），分別淨買入達34.4億元及25.2億元。

北水淨流入減至93億

科技股「換馬」，周一勁升的阿里巴巴回吐1.75%至134.7元；美團（3690）跌1.8%至101.1元；小米集團（1810）就逆市升逾3%至55.85元。芯片股下瀉，中芯國際（0981）跌4.6%至60.7元，為表現最差藍籌；華虹半導體（1347）挫5.5%至49.22元；上海復旦（1385）跌7.8%至33元。機械股、智能駕駛股獲追捧，德昌電機（0179）漲近9%至29.34元、優必選（9880）升5%至105.5元。四大內銀逆市升0.9%至近3%。

外電報道，蓮華資產管理首席投資官兼管理合伙人洪灝稱，北京在應對通縮威脅上的政策轉向是當前A股牛市真正的成因之一，但這點往往被誤解且鮮為市場討論。他還說，政策環境有利於股市進一步大幅上漲，因為轉向遠未被市場完全消化。

大摩：「存款搬家」潛力有限

市場數據亦反映，A股近期「借錢炒股」熱情升溫。周一收市數據顯示，包括滬、深、北三地交易所的A股融資（孖展借貸）融券（借貨沽空）餘額合計近2.3萬億元人民幣，超越2015年6月高位再創新高（見圖）。

A股近期強勢，不少分析認為主要由於內地居民「存款搬家」，轉投股市。不過，摩根士丹利首席經濟學家邢自強團隊認為，「存款搬家」潛力有限，雖然估算有6萬億至7萬億元人民幣的超額定期存款可轉移，但實際規模仍取決於市場持續動能和政策延續等。報告指，今年上半年，保險公司已成為股市流動性的主要貢獻者，為A股貢獻約6000億元人民幣的資金流入，主要由央行再貸款工具和更靈活的投資業績評估支持。

「反內捲」推動更可持續復蘇

另外，大摩另一份報告指出，內地「反內捲」政策推動更可持續的經濟復蘇，預計2030年MSCI中國指數的股本回報率將達到13.3%，並列出22家「反內捲」概念股可望受惠，涵蓋汽車、半導體、服務消費等行業。

