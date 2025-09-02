沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬

上述愛琴苑位於沙宣道60號，於1990年落成，樓齡約35年，為3層高低密度住宅，提供28伙。今次成交物業之單位位於地下，實用1955方呎，3房1套連儲物室間隔，原業主早於1991年以約412萬元一手購入，多年來約5次由不同銀行承造按揭，最近一次於2022年由眾安銀行（ZA Bank）借出按揭，物業最新由銀主以2480萬元售出，實呎12,685元，較34年前購入價，帳面升值2068萬元或約5倍。

此外，新界區錄大額洋房成交。資料顯示，屯門滿發里2號，現有物業實用6787方呎，上月6880萬元售出，實呎10,137元。原業主早於2001年以1930萬元購入，現帳面獲利4950萬元，賺幅約2.6倍。

太古城本月開齋 4房海景戶2228萬沽

另踏入9月，鰂魚涌太古城即錄本月首宗成交。中原地產副區域營業董事張光耀表示，太古城上月全月錄27宗成交，承接上月，9月首日便錄得一宗4房海景戶成交，位於青松閣低層A室，實用1114方呎，4房間隔，望開揚園景及海景，獲用家以2228萬元承接，實呎2萬元。

原業主於1996年以850萬元購入單位，持貨29年，帳面獲利1378萬元，單位升值1.6倍。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗上月錄129宗二手成交，按月增13%，當中雍翠豪園上月錄8宗成交，創近年單月新高。王又稱，雍翠豪園過去周末連錄兩宗兩房成交，包括2座頂層連天台戶，實用446方呎，以518萬元易手，實呎11,614元。原業主2008年3月189萬元買入，帳面賺329萬元或1.7倍。屋苑1座中層C室，實用446方呎，同日以522萬元沽出，實呎11,704元。原業主2016年8月435萬元買入，帳面賺87萬元或20%。