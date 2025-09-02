MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業

今次成交物業，包括大華大廈地下F舖、1樓至4樓全層及天台部分，涉及約2.12萬方呎，資料顯示，物業上月以1.2億元售出，呎價約5660元，物業現時主要由護老院租用，最多可容納237人。

至於新買家則以Wider Nice Limited作登記，公司股東及董事均為張志洪，他同時為數學思維教育創辦人。資料顯示，鄧成波家族2018年2.5億元購入大華大廈一籃子物業，惟早前已售出部分樓面。

紀惠4028萬沽軒尼詩道全幢

另外，紀惠集團再售出物業，位於銅鑼灣軒尼詩道452號全幢，地盤面積約828方呎，現有樓面約2833方呎，連租約以4028萬元售出，呎價約14,218元，買家為Dragon Keen Investment Limited，公司董事為顧菁芬，過去曾協助不同發展商包括恒地（0012）等收購舊樓，而物業地下樓層由保健品牌承租，將連同現有租約一併出售，每月租金收入約14.5萬元，租金回報約4.3厘。原業主2004年3450萬元購入，帳面獲利578萬元或17%。上環皇后大道西27至39號地下12號舖連閣樓，地舖及閣樓各1454方呎，合共約2908方呎，上月則以3000萬元售出，呎價約10,316元。原業主為海味店協成隆行，早於1985年約447萬元購入，帳面獲利2553萬元或5.7倍。

此外，中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事李世基表示，西貢福民路22至40號西貢苑地下15至20、28至31及40號舖，總面積約6672方呎，現以意向價約8800萬元放售，呎價約13,189元，物業將以連租約形式出售。

業主2010年8800萬元購入西貢苑多個舖位，部分已於早年售出，而今次放售之物業中，15至20及28至31號為相連舖位，可合併為逾6000方呎舖。李氏指出，該地段對上一宗成交要追溯至2015年，當時成交呎價約2.5萬元；與是次放售物業叫價相比，回調近五成。