Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%

海盈山兩房成交價1694萬

另嘉里（0683）和港鐵等合作、已屆現樓的港島南岸同區海盈山，新售出2A座40樓E室，實用571方呎兩房間隔，成交價1694.4萬元、實呎2.96萬元。

天瀧4房4898萬易手 實呎3.9萬

其他市區盤亦不乏大額成交，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，集團牽頭的啟德跑道區天瀧，新售出8座22樓A室，實用1259方呎4房戶，成交價4898萬元、實呎3.89萬元；同系大角嘴利奧坊•壹隅，售出2座3樓K室，實用344方呎兩房連平台特色戶，作價788萬元、實呎2.29萬元。

堅尼地道33號累售47伙 佔全盤66%

太古地產（1972） 前「大班」簡基富領軍的The Development Studio（TDS）牽頭的灣仔堅尼地道33號，以2692.1萬元售出3樓South單位，實用1033方呎3房戶、實呎2.6萬元；項目8月推出至今累售47伙，佔全盤71伙的66%。

部分早前錄得買家撻大訂的新界一手洋房，透過招標再次售出；新地（0016）馬鞍山雲海別墅，售出Lily Avenue 3號洋房，實用2827方呎3房雙套間隔、另連花園等，成交價6096萬元、實呎2.15萬元。可留意的是，上述洋房原於2023年11月以6219.4萬元，實呎2.2萬元售出，但相關買家早前撻大訂，意味是次重售，新成交價比近兩年前賣平約2%。