黃永光正式接棒 謝父親指導

【明報專訊】近日地產界「大孖沙」中最矚目的人事調動，是信置（0083）、尖沙咀置業（0247）及信和酒店（1221）於上月公布，3間集團的主席及執行董事黃志祥決定退任，而3間集團的副主席及執行董事、即黃志祥長子黃永光，於9月1日起正式出任主席。黃永光昨於公司員工通訊指出，感謝父親黃志祥的卓越領導和諄諄指導，以誠信為本、追求卓越品質等核心價值，更是集團的基石。

凱柏峰柏瓏昨共沽21伙套2億

剛踏入9月，信置已有不俗賣樓成績，旗下與港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰系列、元朗錦田柏瓏系列，昨共沽出21伙，套現近2億元，其中最高成交價、呎價為凱柏峰第3A座67樓F室，實用面積928方呎3房連平台及天台特色戶，成交價1854萬元、實呎1.99萬元。

黃永光續指出，睿智審慎的管理、穩健的財務、信心品牌、可持續的商業策略，均是集團在發展業務上，必須牢記的基本因素。

可留意的是，黃永光一直致力於香港的古蹟保育工作；以該集團近年的重點市區豪宅、位處何文田嘉道理道的ST. GEORGE'S MANSIONS而言，與黃永光就有一段「當年情」。黃永光年幼時於拔萃小學就讀，中學時曾跟學校田徑隊，於中電舊總部一帶練跑，留下不少回憶；而中電總部大樓原址已發展成為現時的豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，惟建於1940年、獲評為一級歷史建築物的中電鐘樓則獲保留，經活化和翻新後，搖身成為博物館，讓公眾了解中電以至香港的歷史發展。黃永光曾表示，集團與中電的發展和保育兼融理念不謀而合。至於另一「代表作」，是將原建於1902年的大澳舊警署，活化成擁有9間房間的古蹟酒店，並於2013年獲頒聯合國教科文組織、亞太區文物古蹟保護獎的優異項目獎。

