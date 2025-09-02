明報新聞網
經濟

香港地產

新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半

【明報專訊】近年深陷財困的新世界發展（0017）近月積極賣樓套現，並錄得理想成績。集團今年首8個月，計及與其他合作伙伴的新盤項目，共售出逾1500伙，套現逾210億元，套現金額料為近5年新高，其中黃竹坑站港島南岸第5期滶晨系列套現約100億元，佔整體套現的47%。

明報記者 趙頌明

為減低負債，新世界今年積極賣樓，新世界發展營業及市務部總監何家欣昨出席新盤命名儀式時表示，集團今年首8個月，計及與其他合作伙伴的項目，共售出逾1500伙，套現逾210億元，以套現金額計相信為近5年新高。翻查資料，新世界對上賣樓收益最多時間料為2020年，當年開售大圍柏傲莊系列，累售約1800伙，賣樓收益約200億元。

柏蔚森系列今年套11億 累吸金46億

新世界今年推售的住宅項目，主要來自黃竹坑站港島南岸第5期滶晨系列、啟德跑道區柏蔚森系列及北角皇都。其中與港鐵（0066）、資策（0497）、麗展（0488）及帝國集團合作發展的滶晨系列，今年5月開售至今累沽574伙，佔項目單位總數825伙近七成，平均成交呎價近2.7萬元，套現總額高逾99億元，佔今年暫時整體套現210億元約47%。

皇都累沽332伙 套逾37億

此外，與遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森系列，自2024年7月開售以來至今累沽約663伙、套現逾46億元（如單計今年1月至8月，則售約150伙、套現約11億元）。另新世界北角皇都，全盤累售332伙，佔項目單位總數388伙近86%，套現逾37億元，個別特色戶成交呎價高見5.1萬元，而樓盤現僅餘約56伙待售。

瑧博最快本月推 涉120伙

至於昨日公布命名的全新樓盤，為位於九龍城衙前塱道3至13號的全新精品住宅項目，命名為「 HOUSE MUSE 瑧博」。項目屬舊契項目，提供120伙，戶型涵蓋一房至三房單位及特色戶，其中一房至三房各佔三成，項目預計關鍵日期為2027年9月，示範單位和樓書準備工作已進入最後階段，有望於一周內上載樓書，最快本月開售。

何家欣續指出，瑧博屬九龍城41校網，鄰近港鐵站旁，且可步行至啟德發展區，故定價將參考啓德一帶位於港鐵旁的新盤項目價格；而差估署最新公布租金指數創新高，以及市場期待減息周期開始，相信將帶動用家轉租為買及投資者入市。資料顯示，與瑧博只相距兩分鐘步程、由恒地（0012）牽頭發展的南首，於今年2月公布首張63伙價單，當時整批折實均呎為17,388元。而啓德港鐵站旁的新盤、並已屆現樓的新地（0016）天璽‧天，於去年9月公布首批182伙開價，整批折實均呎19,668元。

相關字詞﹕皇都 瑧博 柏蔚森系列 滶晨系列 柏傲莊 新世界

